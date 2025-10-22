Відео
Україна
Дата публікації: 22 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 21:07
Куряче філе з ананасами — рецепт приготування в кисло-солодкому соусі з фото
Куряче філе з ананасами. Фото: кадр з відео

Це куряче філе з ананасами у кисло-солодкому соусі — справжня гастрономічна насолода. М’ясо виходить соковите, ніжне, а поєднання соєвого соусу, імбиру й ананасів створює вишуканий баланс солодкості й пікантності. Ідеальна страва для тих, хто хоче приготувати щось особливе, але без складних клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 700 г;
  • часник — 3-4 зубчики;
  • імбир — 10-15 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • олія — для обсмаження;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 100 г;
  • ананаси консервовані — 1 банка;
  • хлоп’я гострого перцю — ½ ч. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • рис — для подачі.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати середніми шматочками, посолити, поперчити та перемішати, щоб спеції рівномірно розподілились. У поліетиленовому пакеті змішати шматочки курки з кукурудзяним крохмалем, добре струснути, щоб кожен шматок покрився рівним шаром.

рецепт курячого філе
Куряче філе та спеції. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти олію та обсмажити курку до золотистої скоринки. Перекласти у миску.

рецепт курячого філе на вечерю
Куряче філе на пательні. Фото: кадр з відео

На цій самій сковороді розігріти трохи олії, обсмажити подрібнений часник і імбир до появи аромату.

кисло-солодкий соус для курки
Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Додати томатну пасту, перемішати, влити соєвий соус і сироп з ананасів. Довести до кипіння, потім повернути курку у сковороду.

рецепт курячого філе з ананасами
Куряче філе та ананаси. Фото: кадр з відео

Додати шматочки ананасів, всипати гострий перець і перемішати. Накрити кришкою й тушкувати 5–7 хвилин, щоб соус загус і просочив курку ароматами.

Вечеря Приготування рецепт курка ананас
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
