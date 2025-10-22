Куряче філе з ананасами — рецепт приготування в кисло-солодкому соусі з фото

Куряче філе з ананасами в кисло-солодкому соусі — рецепт вечері
Це куряче філе з ананасами у кисло-солодкому соусі — справжня гастрономічна насолода. М’ясо виходить соковите, ніжне, а поєднання соєвого соусу, імбиру й ананасів створює вишуканий баланс солодкості й пікантності. Ідеальна страва для тих, хто хоче приготувати щось особливе, але без складних клопотів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 700 г;
- часник — 3-4 зубчики;
- імбир — 10-15 г;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- олія — для обсмаження;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 100 г;
- ананаси консервовані — 1 банка;
- хлоп’я гострого перцю — ½ ч. л.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- рис — для подачі.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати середніми шматочками, посолити, поперчити та перемішати, щоб спеції рівномірно розподілились. У поліетиленовому пакеті змішати шматочки курки з кукурудзяним крохмалем, добре струснути, щоб кожен шматок покрився рівним шаром.
На сковороді розігріти олію та обсмажити курку до золотистої скоринки. Перекласти у миску.
На цій самій сковороді розігріти трохи олії, обсмажити подрібнений часник і імбир до появи аромату.
Додати томатну пасту, перемішати, влити соєвий соус і сироп з ананасів. Довести до кипіння, потім повернути курку у сковороду.
Додати шматочки ананасів, всипати гострий перець і перемішати. Накрити кришкою й тушкувати 5–7 хвилин, щоб соус загус і просочив курку ароматами.
