Куряче філе з ананасами — рецепт приготування в кисло-солодкому соусі з фото

Куряче філе з ананасами. Фото: кадр з відео

Це куряче філе з ананасами у кисло-солодкому соусі — справжня гастрономічна насолода. М’ясо виходить соковите, ніжне, а поєднання соєвого соусу, імбиру й ананасів створює вишуканий баланс солодкості й пікантності. Ідеальна страва для тих, хто хоче приготувати щось особливе, але без складних клопотів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

куряче філе — 700 г;

часник — 3-4 зубчики;

імбир — 10-15 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

олія — для обсмаження;

томатна паста — 1 ст. л.;

соєвий соус — 100 г;

ананаси консервовані — 1 банка;

хлоп’я гострого перцю — ½ ч. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

рис — для подачі.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати середніми шматочками, посолити, поперчити та перемішати, щоб спеції рівномірно розподілились. У поліетиленовому пакеті змішати шматочки курки з кукурудзяним крохмалем, добре струснути, щоб кожен шматок покрився рівним шаром.

Куряче філе та спеції. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти олію та обсмажити курку до золотистої скоринки. Перекласти у миску.

Куряче філе на пательні. Фото: кадр з відео

На цій самій сковороді розігріти трохи олії, обсмажити подрібнений часник і імбир до появи аромату.

Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Додати томатну пасту, перемішати, влити соєвий соус і сироп з ананасів. Довести до кипіння, потім повернути курку у сковороду.

Куряче філе та ананаси. Фото: кадр з відео

Додати шматочки ананасів, всипати гострий перець і перемішати. Накрити кришкою й тушкувати 5–7 хвилин, щоб соус загус і просочив курку ароматами.

