Куриное филе с ананасами — рецепт приготовления в кисло-сладком соусе с фото

Куриное филе с ананасами в кисло-сладком соусе — рецепт ужина
Это куриное филе с ананасами в кисло-сладком соусе — настоящее гастрономическое наслаждение. Мясо получается сочное, нежное, а сочетание соевого соуса, имбиря и ананасов создает изысканный баланс сладости и пикантности. Идеальное блюдо для тех, кто хочет приготовить что-то особенное, но без сложных хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- куриное филе — 700 г;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- имбирь — 10-15 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- масло — для обжарки;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- соевый соус — 100 г;
- ананасы консервированные — 1 банка;
- хлопья острого перца — ½ ч. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- рис — для подачи.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать средними кусочками, посолить, поперчить и перемешать, чтобы специи равномерно распределились. В полиэтиленовом пакете смешать кусочки курицы с кукурузным крахмалом, хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусок покрылся ровным слоем.
На сковороде разогреть масло и обжарить курицу до золотистой корочки. Переложить в миску.
На этой же сковороде разогреть немного масла, обжарить измельченный чеснок и имбирь до появления аромата.
Добавить томатную пасту, перемешать, влить соевый соус и сироп из ананасов. Довести до кипения, затем вернуть курицу в сковороду.
Добавить кусочки ананасов, всыпать острый перец и перемешать. Накрыть крышкой и тушить 5-7 минут, чтобы соус загустел и пропитал курицу ароматами.
