Куриное филе с ананасами в кисло-сладком соусе — рецепт ужина

Куриное филе с ананасами в кисло-сладком соусе — рецепт ужина

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 21:04
обновлено: 21:07
Куриное филе с ананасами — рецепт приготовления в кисло-сладком соусе с фото
Куриное филе с ананасами. Фото: кадр из видео

Это куриное филе с ананасами в кисло-сладком соусе — настоящее гастрономическое наслаждение. Мясо получается сочное, нежное, а сочетание соевого соуса, имбиря и ананасов создает изысканный баланс сладости и пикантности. Идеальное блюдо для тех, кто хочет приготовить что-то особенное, но без сложных хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 700 г;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • имбирь — 10-15 г;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • масло — для обжарки;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 100 г;
  • ананасы консервированные — 1 банка;
  • хлопья острого перца — ½ ч. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • рис — для подачи.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать средними кусочками, посолить, поперчить и перемешать, чтобы специи равномерно распределились. В полиэтиленовом пакете смешать кусочки курицы с кукурузным крахмалом, хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусок покрылся ровным слоем.

рецепт курячого філе
Куриное филе и специи. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть масло и обжарить курицу до золотистой корочки. Переложить в миску.

рецепт курячого філе на вечерю
Куриное филе на сковороде. Фото: кадр из видео

На этой же сковороде разогреть немного масла, обжарить измельченный чеснок и имбирь до появления аромата.

кисло-солодкий соус для курки
Приготовление соуса. Фото: кадр из видео

Добавить томатную пасту, перемешать, влить соевый соус и сироп из ананасов. Довести до кипения, затем вернуть курицу в сковороду.

рецепт курячого філе з ананасами
Куриное филе и ананасы. Фото: кадр из видео

Добавить кусочки ананасов, всыпать острый перец и перемешать. Накрыть крышкой и тушить 5-7 минут, чтобы соус загустел и пропитал курицу ароматами.

Ужин Приготовление рецепт курица ананас
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
