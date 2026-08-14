Курячі конвертики з фаршу за 20 хвилин: новий рецепт для вечері

Курячі конвертики. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Ці курячі конвертики виходять соковитими всередині та апетитно хрусткими зовні. Начинка з помідорів і сиру робить їх особливо ніжними, а маринований перець додає фаршу легкої кислинки. Виглядають вони незвично, але готуються досить просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — невеликий шматочок;

маринований гострий перець — 1 шт.;

вершки — 50 мл;

петрушка — невелика гілочка;

сіль і чорний перець — до смаку.

Для начинки:

сметана — 100 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

помідори — 1–2 шт.;

твердий сир — до смаку;

сир із блакитною пліснявою — кілька шматочків.

Для скоринки:

яйце — 1 шт.;

панірувальні сухарі — для обкачування.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Куряче філе, цибулю, масло та маринований перець пропустити через м’ясорубку. Додати вершки, сіль, перець і подрібнену петрушку. Перемішати та залишити на 20 хвилин. Сметану змішати з гірчицею. Помідори нарізати кружальцями, твердий сир натерти. На пергаменті сформувати з фаршу тонкий прямокутник. На одну половину викласти соус, помідори та сир, залишивши краї вільними. Накрити начинку другою половиною фаршу й акуратно защипнути краї. Змастити конвертик збитим яйцем і посипати панірувальними сухарями. Випікати на пергаменті при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

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