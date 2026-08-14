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Курячі конвертики з фаршу за 20 хвилин: новий рецепт для вечері

14 серпня 2026 11:44
Курячі конвертики. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Ці курячі конвертики виходять соковитими всередині та апетитно хрусткими зовні. Начинка з помідорів і сиру робить їх особливо ніжними, а маринований перець додає фаршу легкої кислинки. Виглядають вони незвично, але готуються досить просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — невеликий шматочок;
  • маринований гострий перець — 1 шт.;
  • вершки — 50 мл;
  • петрушка — невелика гілочка;
  • сіль і чорний перець — до смаку.

Для начинки:

  • сметана — 100 г;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • помідори — 1–2 шт.;
  • твердий сир — до смаку;
  • сир із блакитною пліснявою — кілька шматочків.

Для скоринки:

  • яйце — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — для обкачування.
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Куряче філе, цибулю, масло та маринований перець пропустити через м’ясорубку.
  2. Додати вершки, сіль, перець і подрібнену петрушку. Перемішати та залишити на 20 хвилин.
  3. Сметану змішати з гірчицею. Помідори нарізати кружальцями, твердий сир натерти.
  4. На пергаменті сформувати з фаршу тонкий прямокутник.
  5. На одну половину викласти соус, помідори та сир, залишивши краї вільними.
  6. Накрити начинку другою половиною фаршу й акуратно защипнути краї.
  7. Змастити конвертик збитим яйцем і посипати панірувальними сухарями.
  8. Випікати на пергаменті при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

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