Квас "Монастирський": можна готувати все літо, знадобиться цикорій

Дата публікації: 27 травня 2026 13:44
Квас "Монастирський". Фото: gospodynka.com.ua

"Монастирський" квас — це ароматний домашній напій, який чудово освіжає у літню спеку. Завдяки цикорію він має красивий колір і насичений смак, а родзинки допомагають отримати природну газованість. Готується такий квас дуже просто з доступних інгредієнтів. Після охолодження напій виходить шипучим, прохолодним і нагадує справжній бочковий квас із дитинства.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цикорій — 2 ст. л.;
  • цукор — 250 г.;
  • лимонна кислота — 1 ч. л.;
  • окріп — 200 мл.;
  • тепла вода — 5 л.;
  • сухі дріжджі — 3 ч. л.;
  • родзинки — 15 шт.
Приготування квасу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. До цикорію додати цукор і лимонну кислоту, залити окропом та добре перемішати до розчинення. Залишити суміш охолоджуватися.
  2. У теплу воду додати сухі дріжджі та немиті родзинки.
  3. Коли цикорієва суміш стане теплою, влити її у воду та ще раз добре перемішати.
  4. Накрити ємність кришкою й залишити у теплому місці приблизно на 4–5 годин для бродіння.
  5. Після цього розлити квас у пляшки, не доливаючи кілька сантиметрів до верху, щільно закрити й поставити у холодильник на 10–12 годин.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
