Квас "Монастирський": можна готувати все літо, знадобиться цикорій
"Монастирський" квас — це ароматний домашній напій, який чудово освіжає у літню спеку. Завдяки цикорію він має красивий колір і насичений смак, а родзинки допомагають отримати природну газованість. Готується такий квас дуже просто з доступних інгредієнтів. Після охолодження напій виходить шипучим, прохолодним і нагадує справжній бочковий квас із дитинства.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цикорій — 2 ст. л.;
- цукор — 250 г.;
- лимонна кислота — 1 ч. л.;
- окріп — 200 мл.;
- тепла вода — 5 л.;
- сухі дріжджі — 3 ч. л.;
- родзинки — 15 шт.
Спосіб приготування
- До цикорію додати цукор і лимонну кислоту, залити окропом та добре перемішати до розчинення. Залишити суміш охолоджуватися.
- У теплу воду додати сухі дріжджі та немиті родзинки.
- Коли цикорієва суміш стане теплою, влити її у воду та ще раз добре перемішати.
- Накрити ємність кришкою й залишити у теплому місці приблизно на 4–5 годин для бродіння.
- Після цього розлити квас у пляшки, не доливаючи кілька сантиметрів до верху, щільно закрити й поставити у холодильник на 10–12 годин.
