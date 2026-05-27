Квас "Монастирський": можна готувати все літо, знадобиться цикорій

Квас "Монастирський". Фото: gospodynka.com.ua

"Монастирський" квас — це ароматний домашній напій, який чудово освіжає у літню спеку. Завдяки цикорію він має красивий колір і насичений смак, а родзинки допомагають отримати природну газованість. Готується такий квас дуже просто з доступних інгредієнтів. Після охолодження напій виходить шипучим, прохолодним і нагадує справжній бочковий квас із дитинства.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цикорій — 2 ст. л.;

цукор — 250 г.;

лимонна кислота — 1 ч. л.;

окріп — 200 мл.;

тепла вода — 5 л.;

сухі дріжджі — 3 ч. л.;

родзинки — 15 шт.

Приготування квасу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

До цикорію додати цукор і лимонну кислоту, залити окропом та добре перемішати до розчинення. Залишити суміш охолоджуватися. У теплу воду додати сухі дріжджі та немиті родзинки. Коли цикорієва суміш стане теплою, влити її у воду та ще раз добре перемішати. Накрити ємність кришкою й залишити у теплому місці приблизно на 4–5 годин для бродіння. Після цього розлити квас у пляшки, не доливаючи кілька сантиметрів до верху, щільно закрити й поставити у холодильник на 10–12 годин.

