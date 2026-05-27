Квас "Монастырский": можно готовить все лето, понадобится цикорий

Дата публикации 27 мая 2026 13:44
Квас "Монастырский". Фото: gospodynka.com.ua

"Монастырский" квас — это ароматный домашний напиток, который прекрасно освежает в летнюю жару. Благодаря цикорию он имеет красивый цвет и насыщенный вкус, а изюм помогает получить естественную газированность. Готовится такой квас очень просто из доступных ингредиентов. После охлаждения напиток получается шипучим, прохладным и напоминает настоящий бочковой квас из детства.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цикорий — 2 ст. л.;
  • сахар — 250 г;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.;
  • кипяток — 200 мл.;
  • теплая вода — 5 л.;
  • сухие дрожжи — 3 ч. л.;
  • изюм — 15 шт.
Приготовление кваса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. К цикорию добавить сахар и лимонную кислоту, залить кипятком и хорошо перемешать до растворения. Оставить смесь охлаждаться.
  2. В теплую воду добавить сухие дрожжи и немытый изюм.
  3. Когда цикориевая смесь станет теплой, влить ее в воду и еще раз хорошо перемешать.
  4. Накрыть емкость крышкой и оставить в теплом месте примерно на 4-5 часов для брожения.
  5. После этого разлить квас в бутылки, не доливая несколько сантиметров до верха, плотно закрыть и поставить в холодильник на 10-12 часов.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
