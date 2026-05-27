Квас "Монастырский": можно готовить все лето, понадобится цикорий
"Монастырский" квас — это ароматный домашний напиток, который прекрасно освежает в летнюю жару. Благодаря цикорию он имеет красивый цвет и насыщенный вкус, а изюм помогает получить естественную газированность. Готовится такой квас очень просто из доступных ингредиентов. После охлаждения напиток получается шипучим, прохладным и напоминает настоящий бочковой квас из детства.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цикорий — 2 ст. л.;
- сахар — 250 г;
- лимонная кислота — 1 ч. л.;
- кипяток — 200 мл.;
- теплая вода — 5 л.;
- сухие дрожжи — 3 ч. л.;
- изюм — 15 шт.
Способ приготовления
- К цикорию добавить сахар и лимонную кислоту, залить кипятком и хорошо перемешать до растворения. Оставить смесь охлаждаться.
- В теплую воду добавить сухие дрожжи и немытый изюм.
- Когда цикориевая смесь станет теплой, влить ее в воду и еще раз хорошо перемешать.
- Накрыть емкость крышкой и оставить в теплом месте примерно на 4-5 часов для брожения.
- После этого разлить квас в бутылки, не доливая несколько сантиметров до верха, плотно закрыть и поставить в холодильник на 10-12 часов.
