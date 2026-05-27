Квас "Монастырский": можно готовить все лето, понадобится цикорий

Квас "Монастырский". Фото: gospodynka.com.ua

"Монастырский" квас — это ароматный домашний напиток, который прекрасно освежает в летнюю жару. Благодаря цикорию он имеет красивый цвет и насыщенный вкус, а изюм помогает получить естественную газированность. Готовится такой квас очень просто из доступных ингредиентов. После охлаждения напиток получается шипучим, прохладным и напоминает настоящий бочковой квас из детства.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цикорий — 2 ст. л.;

сахар — 250 г;

лимонная кислота — 1 ч. л.;

кипяток — 200 мл.;

теплая вода — 5 л.;

сухие дрожжи — 3 ч. л.;

изюм — 15 шт.

Приготовление кваса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

К цикорию добавить сахар и лимонную кислоту, залить кипятком и хорошо перемешать до растворения. Оставить смесь охлаждаться. В теплую воду добавить сухие дрожжи и немытый изюм. Когда цикориевая смесь станет теплой, влить ее в воду и еще раз хорошо перемешать. Накрыть емкость крышкой и оставить в теплом месте примерно на 4-5 часов для брожения. После этого разлить квас в бутылки, не доливая несколько сантиметров до верха, плотно закрыть и поставить в холодильник на 10-12 часов.

