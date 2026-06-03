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Головна Смак Квас "Петрівський" за старовинним рецептом: найкращий напій на літо

Квас "Петрівський" за старовинним рецептом: найкращий напій на літо

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 01:04
Квас Петрівський за старовинним рецептом: найкращий напій на літо
Квас "Петрівський". Фото: gospodynka.com.ua

У спекотні літні дні ніщо не освіжає так, як справжній домашній квас. Цей старовинний рецепт готується без дріжджів, а особливого смаку напою надають мед і хрін. Квас виходить насиченим, ароматним і з легкою природною газованістю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сухарі з житнього хліба — 150–200 г;
  • цукор — 100 г;
  • родзинки — 15–20 шт.;
  • вода — 2,7 л;
  • мед — 1–2 ст. л.;
  • хрін — 3–5 г.
рецепт квасу
Квас у пляшці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сухарі перекласти у трилітрову банку, додати цукор і родзинки.
  2. Залити гарячою водою, добре перемішати та накрити марлею.
  3. Залишити у теплому місці на 3–4 доби для бродіння.
  4. Готовий квас процідити через сито або марлю.
  5. Додати мед за смаком, ще кілька родзинок і дрібно нарізаний хрін. 
  6. Перемішати, накрити кришкою та поставити в холодильник щонайменше на 12 годин.

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рецепт напій квас
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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