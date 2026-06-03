Квас "Петрівський" за старовинним рецептом: найкращий напій на літо

Квас "Петрівський". Фото: gospodynka.com.ua

У спекотні літні дні ніщо не освіжає так, як справжній домашній квас. Цей старовинний рецепт готується без дріжджів, а особливого смаку напою надають мед і хрін. Квас виходить насиченим, ароматним і з легкою природною газованістю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сухарі з житнього хліба — 150–200 г;

цукор — 100 г;

родзинки — 15–20 шт.;

вода — 2,7 л;

мед — 1–2 ст. л.;

хрін — 3–5 г.

Квас у пляшці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Сухарі перекласти у трилітрову банку, додати цукор і родзинки. Залити гарячою водою, добре перемішати та накрити марлею. Залишити у теплому місці на 3–4 доби для бродіння. Готовий квас процідити через сито або марлю. Додати мед за смаком, ще кілька родзинок і дрібно нарізаний хрін. Перемішати, накрити кришкою та поставити в холодильник щонайменше на 12 годин.

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