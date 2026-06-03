Квас "Петрівський" за старовинним рецептом: найкращий напій на літо
Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 01:04
Квас "Петрівський". Фото: gospodynka.com.ua
У спекотні літні дні ніщо не освіжає так, як справжній домашній квас. Цей старовинний рецепт готується без дріжджів, а особливого смаку напою надають мед і хрін. Квас виходить насиченим, ароматним і з легкою природною газованістю.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сухарі з житнього хліба — 150–200 г;
- цукор — 100 г;
- родзинки — 15–20 шт.;
- вода — 2,7 л;
- мед — 1–2 ст. л.;
- хрін — 3–5 г.
Спосіб приготування
- Сухарі перекласти у трилітрову банку, додати цукор і родзинки.
- Залити гарячою водою, добре перемішати та накрити марлею.
- Залишити у теплому місці на 3–4 доби для бродіння.
- Готовий квас процідити через сито або марлю.
- Додати мед за смаком, ще кілька родзинок і дрібно нарізаний хрін.
- Перемішати, накрити кришкою та поставити в холодильник щонайменше на 12 годин.
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