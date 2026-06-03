Квас "Петровский" по старинному рецепту: лучший напиток на лето

Квас "Петровский". Фото: gospodynka.com.ua

В жаркие летние дни ничто не освежает так, как настоящий домашний квас. Этот старинный рецепт готовится без дрожжей, а особый вкус напитку придают мед и хрен. Квас получается насыщенным, ароматным и с легкой естественной газированностью.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сухари из ржаного хлеба — 150-200 г;

сахар — 100 г;

изюм — 15-20 шт.;

вода — 2,7 л.;

мед — 1-2 ст. л.;

хрен — 3-5 г.

Квас в бутылке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сухари переложить в трехлитровую банку, добавить сахар и изюм. Залить горячей водой, хорошо перемешать и накрыть марлей. Оставить в теплом месте на 3-4 суток для брожения. Готовый квас процедить через сито или марлю. Добавить мед по вкусу, еще несколько изюма и мелко нарезанный хрен. Перемешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

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