Квас "Петровский" по старинному рецепту: лучший напиток на лето
Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 01:04
Квас "Петровский". Фото: gospodynka.com.ua
В жаркие летние дни ничто не освежает так, как настоящий домашний квас. Этот старинный рецепт готовится без дрожжей, а особый вкус напитку придают мед и хрен. Квас получается насыщенным, ароматным и с легкой естественной газированностью.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сухари из ржаного хлеба — 150-200 г;
- сахар — 100 г;
- изюм — 15-20 шт.;
- вода — 2,7 л.;
- мед — 1-2 ст. л.;
- хрен — 3-5 г.
Способ приготовления
- Сухари переложить в трехлитровую банку, добавить сахар и изюм.
- Залить горячей водой, хорошо перемешать и накрыть марлей.
- Оставить в теплом месте на 3-4 суток для брожения.
- Готовый квас процедить через сито или марлю.
- Добавить мед по вкусу, еще несколько изюма и мелко нарезанный хрен.
- Перемешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.
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