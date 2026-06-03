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Главная Вкус Квас "Петровский" по старинному рецепту: лучший напиток на лето

Квас "Петровский" по старинному рецепту: лучший напиток на лето

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 01:04
Квас Петровский по старинному рецепту: лучший напиток на лето
Квас "Петровский". Фото: gospodynka.com.ua

В жаркие летние дни ничто не освежает так, как настоящий домашний квас. Этот старинный рецепт готовится без дрожжей, а особый вкус напитку придают мед и хрен. Квас получается насыщенным, ароматным и с легкой естественной газированностью.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сухари из ржаного хлеба — 150-200 г;
  • сахар — 100 г;
  • изюм — 15-20 шт.;
  • вода — 2,7 л.;
  • мед — 1-2 ст. л.;
  • хрен — 3-5 г.
рецепт квасу
Квас в бутылке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сухари переложить в трехлитровую банку, добавить сахар и изюм.
  2. Залить горячей водой, хорошо перемешать и накрыть марлей.
  3. Оставить в теплом месте на 3-4 суток для брожения.
  4. Готовый квас процедить через сито или марлю.
  5. Добавить мед по вкусу, еще несколько изюма и мелко нарезанный хрен.
  6. Перемешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

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рецепт напиток квас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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