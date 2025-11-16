Відео
Дата публікації: 16 листопада 2025 01:04
Оновлено: 22:09
Квашена капуста Господинька — домашній рецепт без оцту, хрустка й ароматна
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете, щоб квашена капуста вийшла по-справжньому хрусткою та білою, без слизу й гіркоти? Рецепт "Господинька" — саме те, що потрібно. Жодного оцту чи хімії, лише правильна сіль, соковита капуста та трішки часу. Уже за кілька днів ви отримаєте ідеальну закуску, яка смакує і самостійно, і як доповнення до будь-якої страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Квашена капуста "Господинька" — без оцту, без хімії, дуже смачна

Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 5 кг
  • морква — 80 г
  • сіль — 80 г
  • чорний перець горошком — до свого смаку
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування

Вибрати щільну, соковиту білокачанну капусту пізніх сортів. Зняти верхнє листя, промити качан, зрізати кочеригу. Нашаткувати капусту тонкими смужками шириною 3–5 мм. Моркву натерти довгою тонкою стружкою, як для корейських салатів. У великій мисці змішати капусту з морквою та сіллю. Перемішати руками, не перетискаючи — капуста повинна залишатися хрусткою. Додати лавровий лист і кілька горошин чорного перцю. Залишити на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.

рецепт квашеної капусти
Капуста в кастрюлі. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти капусту в глибоку ємність шарами, утрамбовуючи кожен шар кулаком або товкачем, щоб вона була повністю в соку. Зверху накрити тарілкою та поставити гніт. Ємність накрити марлею і залишити при кімнатній температурі. Під час ферментації капусту потрібно щодня протикати дерев’яною паличкою до дна, щоб виходив газ. Якщо температура в кімнаті тепла, капуста буде готова за 3–4 дні, якщо прохолодно — за 7–10 днів.

квашена капуста
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Коли капуста стане злегка кислою, хрусткою й ароматною — перенести її в скляні банки та зберігати в холодильнику або погребі. Перед подачею відтиснути, додати подрібнену цибулю, трохи олії та перемішати — така капуста виходить ароматною, біленькою й апетитною.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
