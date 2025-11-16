Видео
Квашеная капуста "Хозяйка" — без уксуса, без химии, очень вкусная

Квашеная капуста "Хозяйка" — без уксуса, без химии, очень вкусная

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 01:04
обновлено: 22:09
Квашеная капуста Хозяйка — домашний рецепт без уксуса, хрустящая и ароматная
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите, чтобы квашеная капуста получилась по-настоящему хрустящей и белой, без слизи и горечи? Рецепт "Хозяйка" — именно то, что нужно. Никакого уксуса или химии, только правильная соль, сочная капуста и немного времени. Уже через несколько дней вы получите идеальную закуску, которая подходит и самостоятельно, и как дополнение к любому блюду.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Квашеная капуста "Хозяйка" — без уксуса, без химии, очень вкусная

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 5 кг
  • морковь — 80 г
  • соль — 80 г
  • черный перец горошком — по своему вкусу
  • лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Выбрать плотную, сочную белокочанную капусту поздних сортов. Снять верхние листья, промыть кочан, срезать кочерыжку. Нашинковать капусту тонкими полосками шириной 3-5 мм. Морковь натереть длинной тонкой стружкой, как для корейских салатов. В большой миске смешать капусту с морковью и солью. Перемешать руками, не пережимая — капуста должна оставаться хрустящей. Добавить лавровый лист и несколько горошин черного перца. Оставить на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.

рецепт квашеної капусти
Капуста в кастрюле. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить капусту в глубокую емкость слоями, утрамбовывая каждый слой кулаком или пестиком, чтобы она была полностью в соке. Сверху накрыть тарелкой и поставить гнет. Емкость накрыть марлей и оставить при комнатной температуре. Во время ферментации капусту нужно ежедневно протыкать деревянной палочкой ко дну, чтобы выходил газ. Если температура в комнате теплая, капуста будет готова за 3-4 дня, если прохладно — за 7-10 дней.

квашена капуста
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Когда капуста станет слегка кислой, хрустящей и ароматной — перенести ее в стеклянные банки и хранить в холодильнике или погребе. Перед подачей отжать, добавить измельченный лук, немного масла и перемешать — такая капуста получается ароматной, беленькой и аппетитной.

капуста салат рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
