Квашена капуста Три смаки — рецепт приготування хрумкої капусти з журавлиною та яблуками з фото

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашена капуста "Три смаки" — це рецепт, який зберігся ще з часів наших прабабусь. У ньому поєднано одразу три смаки: класичний, ягідний і фруктовий. Хрумка, ароматна, насичена вітамінами — вона стане окрасою зимового столу й нагадуватиме про тепло домашнього затишку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста — 3 качани;

журавлина — 200 г;

яблука — 2 кг;

сіль — 1 ст. л. на 1 кг капусти;

кмин — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати капусту — зняти верхні листки та видалити качан. Нашаткувати дрібно перший качан, додати сіль, трохи цукру й кмину. Добре перемішати та утрамбувати у банку, щоб капуста пустила сік.

Капуста в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Другий качан подрібнити так само, змішати з журавлиною, сіллю й цукром, потім перекласти у другу банку, щільно притискаючи.

Капуста та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Третій качан нашаткувати, додати сіль і цукор. Натерти моркву на великій тертці, додати до капусти та перемішати. Яблука очистити від серцевини й нарізати часточками. Викладати в банку шарами — спочатку капуста, потім яблука, і так до верху, утрамбовуючи кожен шар. Зверху покласти чистий капустяний лист, накрити тарілкою або кришкою, поставити гніт. Під час бродіння банки краще поставити в миску або таз, адже сік може переливатися.

Приготування капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Перші 8 днів капусту тримати при температурі близько 18°C, щодня (двічі на день) проколюючи дерев’яною паличкою, щоб виходили гази. Після завершення процесу прибрати гніт і поставити банки у холодильник або льох. У результаті отримаєте три види ароматної, соковитої й хрумкої квашеної капусти — класичну, з журавлиною та з яблуками. Вона чудово смакує взимку як самостійна страва або гарнір.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.