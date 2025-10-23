Відео
Україна
Квашена капуста у банках "Три смаки" — так готували прабабусі

Квашена капуста у банках "Три смаки" — так готували прабабусі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 01:04
Оновлено: 13:04
Квашена капуста Три смаки — рецепт приготування хрумкої капусти з журавлиною та яблуками з фото
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашена капуста "Три смаки" — це рецепт, який зберігся ще з часів наших прабабусь. У ньому поєднано одразу три смаки: класичний, ягідний і фруктовий. Хрумка, ароматна, насичена вітамінами — вона стане окрасою зимового столу й нагадуватиме про тепло домашнього затишку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 3 качани;
  • журавлина — 200 г;
  • яблука — 2 кг;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 кг капусти;
  • кмин — 2 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати капусту — зняти верхні листки та видалити качан. Нашаткувати дрібно перший качан, додати сіль, трохи цукру й кмину. Добре перемішати та утрамбувати у банку, щоб капуста пустила сік.

квашена капуста
Капуста в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Другий качан подрібнити так само, змішати з журавлиною, сіллю й цукром, потім перекласти у другу банку, щільно притискаючи.

квашена капуств з яблуками
Капуста та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Третій качан нашаткувати, додати сіль і цукор. Натерти моркву на великій тертці, додати до капусти та перемішати. Яблука очистити від серцевини й нарізати часточками. Викладати в банку шарами — спочатку капуста, потім яблука, і так до верху, утрамбовуючи кожен шар. Зверху покласти чистий капустяний лист, накрити тарілкою або кришкою, поставити гніт. Під час бродіння банки краще поставити в миску або таз, адже сік може переливатися.

квашена капуста з журавлиною
Приготування капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Перші 8 днів капусту тримати при температурі близько 18°C, щодня (двічі на день) проколюючи дерев’яною паличкою, щоб виходили гази. Після завершення процесу прибрати гніт і поставити банки у холодильник або льох. У результаті отримаєте три види ароматної, соковитої й хрумкої квашеної капусти — класичну, з журавлиною та з яблуками. Вона чудово смакує взимку як самостійна страва або гарнір.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
