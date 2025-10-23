Видео
Видео

Квашеная капуста в банках "Три вкуса" — так готовили прабабушки

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 01:04
обновлено: 13:04
Квашеная капуста Три вкуса — рецепт приготовления хрустящей капусты с клюквой и яблоками с фото
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеная капуста "Три вкуса" — это рецепт, который сохранился еще со времен наших прабабушек. В нем сочетаются сразу три вкуса: классический, ягодный и фруктовый. Хрустящая, ароматная, насыщенная витаминами — она станет украшением зимнего стола и будет напоминать о тепле домашнего уюта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • капуста — 3 кочана;
  • клюква — 200 г;
  • яблоки — 2 кг;
  • соль — 1 ст. л. на 1 кг капусты;
  • тмин — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить капусту — снять верхние листья и удалить кочан. Нашинковать мелко первый кочан, добавить соль, немного сахара и тмина. Хорошо перемешать и утрамбовать в банку, чтобы капуста пустила сок.

квашена капуста
Капуста в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Второй кочан измельчить так же, смешать с клюквой, солью и сахаром, затем переложить во вторую банку, плотно прижимая.

квашена капуств з яблуками
Капуста и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Третий кочан нашинковать, добавить соль и сахар. Натереть морковь на крупной терке, добавить к капусте и перемешать. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками. Выкладывать в банку слоями — сначала капуста, потом яблоки, и так до верха, утрамбовывая каждый слой. Сверху положить чистый капустный лист, накрыть тарелкой или крышкой, поставить гнет. Во время брожения банки лучше поставить в миску или таз, ведь сок может переливаться.

квашена капуста з журавлиною
Приготовление капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Первые 8 дней капусту держать при температуре около 18°C, ежедневно (дважды в день) прокалывая деревянной палочкой, чтобы выходили газы. После завершения процесса убрать гнет и поставить банки в холодильник или погреб. В результате получите три вида ароматной, сочной и хрустящей квашеной капусты — классическую, с клюквой и с яблоками. Она прекрасно подходит зимой как самостоятельное блюдо или гарнир.

