Как правильно квасить капусту, чтобы получилась хрустящая — лучшие способы в ведре, банке

Квашеная капуста — это блюдо, которое невозможно представить без украинской осени. Оно простое, но в то же время очень требовательное: достаточно нарушить одну мелочь, и вместо хрустящей закуски можно получить мягкую или слишком кислую смесь. Все имеет значение — и пропорции соли, и температура в комнате, и даже выбор посуды. Раньше капусту квасили только в деревянных бочках, которые "дышали" и придавали особый вкус, а теперь большинство хозяек используют кастрюли, банки или пластиковые ведра.



Квашеная капуста — блюдо простое, но требует точности и внимательности. Даже такая мелочь, как выбор посуды, может повлиять на вкус и качество готового блюда. Когда-то хозяйки квасили капусту в больших деревянных кадках.

Такие емкости "дышали", удерживали стабильную температуру, и капуста получалась особенно хрустящей и ароматной. Теперь бочки встречаются редко, поэтому все чаще капусту готовят в кастрюлях, пластиковых ведрах или трехлитровых банках. Но какую тару выбрать, чтобы результат был идеальным?

Какую емкость выбрать для квашения капусты

Если вы планируете сделать большую порцию капусты на всю зиму, удобнее всего использовать эмалированное или пластиковое ведро. В такой таре удобно перемешивать капусту, ставить гнет и следить за уровнем рассола. Главное — убедиться, что внутри нет царапин или сколов, ведь кислота может вступить в реакцию с металлом. В ведре процесс брожения проходит активнее — капуста "играет", выделяет пузырьки и быстрее созревает.

Капуста и морковь. Фото: Depositphotos

Эмалированная кастрюля или емкость из нержавейки — идеальный вариант для средних порций. В ней легко утрамбовать капусту деревянным кругом или тарелкой. Важно не накрывать крышкой слишком плотно, чтобы газы могли выходить, иначе вкус станет горьким.

Если вы готовите капусту для небольшой семьи или живете в городе, подойдет трехстолитровая банка. Она удобна для небольших партий — 2-3 банки хватит на неделю. Однако в банке сложнее равномерно утрамбовать капусту, поэтому нужно ежедневно протыкать ее деревянной палочкой до самого дна, чтобы выходил воздух. Также не стоит наполнять банку до краев — во время брожения рассол может выплеснуться.

Что добавить для хорошего вкуса

На каждый килограмм капусты нужно примерно 20 г соли. Для цвета и легкого сладковатого привкуса добавьте тертую морковь, несколько зерен черного перца и лавровый лист. Если хотите оригинальный аромат — положите дольки кислых яблок. Они придают приятную фруктовую нотку.

Через сутки после засолки капуста начнет "дышать" — появится пена и характерный аромат. Раз в день ее нужно прокалывать деревянной палочкой до самого дна, чтобы вышел лишний газ. Через три дня можно попробовать на вкус: если она хрустящая и с легкой кислинкой — самое время переносить в прохладное место.

Квашеная капуста — это не только классика украинской кухни, но и кладезь пользы: она богата витамином С, улучшает пищеварение и прекрасно хранится всю зиму.

