Як правильно квасити капусту, щоб вийшла хрустка — найкращі способи у відрі, банці

Квашена капуста. Фото: Depositphotos

Квашена капуста — це страва, яку неможливо уявити без української осені. Вона проста, але водночас дуже вимоглива: достатньо порушити одну дрібницю, і замість хрусткої закуски можна отримати м’яку чи надто кислу суміш. Усе має значення — і пропорції солі, і температура в кімнаті, і навіть вибір посуду. Раніше капусту квасили лише у дерев’яних діжках, які "дихали" та надавали особливого смаку, а тепер більшість господинь використовують каструлі, банки чи пластикові відра.



Новини.LIVE розповідають, у чому краще готувати капусту, щоб вона зберегла хрусткість, аромат і мала той самий домашній смак, який пам’ятаємо з дитинства.

Квашена капуста — страва проста, але вимагає точності та уважності. Навіть така дрібниця, як вибір посуду, може вплинути на смак і якість готової страви. Колись господині квасили капусту у великих дерев’яних діжках.

Такі ємності "дихали", утримували стабільну температуру, і капуста виходила особливо хрусткою та ароматною. Тепер діжки зустрічаються рідко, тому все частіше капусту готують у каструлях, пластикових відрах чи трилітрових банках. Але яку тару обрати, щоб результат був ідеальним?

Яку ємність обрати для квашення капусти

Якщо ви плануєте зробити велику порцію капусти на всю зиму, найзручніше використовувати емальоване або пластикове відро. У такій тарі зручно перемішувати капусту, ставити гніт і стежити за рівнем розсолу. Головне — переконатися, що всередині немає подряпин або сколів, адже кислота може вступити в реакцію з металом. У відрі процес бродіння проходить активніше — капуста "грає", виділяє бульбашки й швидше дозріває.

Капуста та морква. Фото: Depositphotos

Емальована каструля або ємність із нержавійки — ідеальний варіант для середніх порцій. У ній легко утрамбувати капусту дерев’яним колом або тарілкою. Важливо не накривати кришкою занадто щільно, щоб гази мали змогу виходити, інакше смак стане гірким.

Якщо ви готуєте капусту для невеликої родини або живете в місті, підійде тристолітрова банка. Вона зручна для невеликих партій — 2–3 банки вистачить на тиждень. Однак у банці складніше рівномірно утрамбувати капусту, тому потрібно щодня протикати її дерев’яною паличкою до самого дна, щоб виходило повітря. Також не варто наповнювати банку до країв — під час бродіння розсіл може вихлюпнутися.

Що додати для гарного смаку

На кожен кілограм капусти потрібно приблизно 20 г солі. Для кольору й легкого солодкуватого присмаку додайте терту моркву, кілька зернят чорного перцю та лавровий лист. Якщо хочете оригінальний аромат — покладіть часточки кислих яблук. Вони надають приємної фруктової нотки.

Через добу після засолювання капуста почне "дихати" — з’явиться піна та характерний аромат. Раз на день її потрібно проколювати дерев’яною паличкою аж до дна, щоб вийшов зайвий газ. Через три дні можна спробувати на смак: якщо вона хрустка й з легкою кислинкою — саме час переносити в прохолодне місце.

Квашена капуста — це не лише класика української кухні, а й джерело користі: вона багата на вітамін С, покращує травлення та чудово зберігається всю зиму.

