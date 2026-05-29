Квашена травнева кропива: взимку така баночка "на вагу золота"

Квашена кропива. Фото: smachnenke.com.ua

Молода травнева кропива — справжній сезонний скарб, який легко заготовити на зиму. Після квашення вона зберігає насичений смак, аромат і чудово підходить для зеленого борщу або інших домашніх страв. Готується така заготівля дуже просто, без складних інгредієнтів і зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода кропива — 400 г.;

щавель — за бажанням.;

кам’яна сіль — 20 г.

Свіжа та квашена кропива. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для заготівлі використати лише молоду верхівку кропиви разом із ніжними стеблами. За бажанням додати трохи молодого щавлю. Зелень добре промити, обсушити та дрібно нарізати. Кропиву ретельно перем’яти руками, щоб вона пустила сік. Додати сіль і ще раз добре перемішати та прим’яти масу. Щільно утрамбувати зелень у чисту банку так, щоб вона була повністю покрита власним соком. Залишити банку в теплому місці на 3 доби, періодично проколюючи дерев’яною паличкою. Після квашення закрити банку та перенести у холодильник або прохолодне місце.

