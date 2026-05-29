Квашена травнева кропива: взимку така баночка "на вагу золота"
Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 01:04
Квашена кропива. Фото: smachnenke.com.ua
Молода травнева кропива — справжній сезонний скарб, який легко заготовити на зиму. Після квашення вона зберігає насичений смак, аромат і чудово підходить для зеленого борщу або інших домашніх страв. Готується така заготівля дуже просто, без складних інгредієнтів і зайвих клопотів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода кропива — 400 г.;
- щавель — за бажанням.;
- кам’яна сіль — 20 г.
Спосіб приготування
- Для заготівлі використати лише молоду верхівку кропиви разом із ніжними стеблами. За бажанням додати трохи молодого щавлю.
- Зелень добре промити, обсушити та дрібно нарізати.
- Кропиву ретельно перем’яти руками, щоб вона пустила сік.
- Додати сіль і ще раз добре перемішати та прим’яти масу.
- Щільно утрамбувати зелень у чисту банку так, щоб вона була повністю покрита власним соком.
- Залишити банку в теплому місці на 3 доби, періодично проколюючи дерев’яною паличкою.
- Після квашення закрити банку та перенести у холодильник або прохолодне місце.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Читайте також:
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".
Реклама