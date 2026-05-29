Квашеная майская крапива: зимой такая баночка "на вес золота"
Дата публикации 29 мая 2026 01:04
Квашеная крапива. Фото: smachnenke.com.ua
Молодая майская крапива — настоящее сезонное сокровище, которое легко заготовить на зиму. После квашения она сохраняет насыщенный вкус, аромат и прекрасно подходит для зеленого борща или других домашних блюд. Готовится такая заготовка очень просто, без сложных ингредиентов и лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая крапива — 400 г;
- щавель — по желанию;
- каменная соль — 20 г.
Способ приготовления
- Для заготовки использовать только молодую верхушку крапивы вместе с нежными стеблями. По желанию добавить немного молодого щавеля.
- Зелень хорошо промыть, обсушить и мелко нарезать.
- Крапиву тщательно перемять руками, чтобы она пустила сок.
- Добавить соль и еще раз хорошо перемешать и примять массу.
- Плотно утрамбовать зелень в чистую банку так, чтобы она была полностью покрыта собственным соком.
- Оставить банку в теплом месте на 3 суток, периодически прокалывая деревянной палочкой.
- После квашения закрыть банку и перенести в холодильник или прохладное место.
