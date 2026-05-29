Квашеная майская крапива: зимой такая баночка "на вес золота"

Квашеная крапива. Фото: smachnenke.com.ua

Молодая майская крапива — настоящее сезонное сокровище, которое легко заготовить на зиму. После квашения она сохраняет насыщенный вкус, аромат и прекрасно подходит для зеленого борща или других домашних блюд. Готовится такая заготовка очень просто, без сложных ингредиентов и лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

молодая крапива — 400 г;

щавель — по желанию;

каменная соль — 20 г.

Свежая и квашеная крапива. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для заготовки использовать только молодую верхушку крапивы вместе с нежными стеблями. По желанию добавить немного молодого щавеля. Зелень хорошо промыть, обсушить и мелко нарезать. Крапиву тщательно перемять руками, чтобы она пустила сок. Добавить соль и еще раз хорошо перемешать и примять массу. Плотно утрамбовать зелень в чистую банку так, чтобы она была полностью покрыта собственным соком. Оставить банку в теплом месте на 3 суток, периодически прокалывая деревянной палочкой. После квашения закрыть банку и перенести в холодильник или прохладное место.

