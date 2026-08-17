Квашена цвітна капуста "Рожева": новинка серед заготовок на зиму

Квашена цвітна капуста з буряком. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Квашена цвітна капуста з буряком — незвичайна домашня заготовка, яку варто спробувати цього сезону. Капуста залишається хрусткою та соковитою, а завдяки буряку набуває красивого ніжно-рожевого кольору. Солодкий перець додає закусці приємного аромату та смаку. А найприємніше те, що для приготування знадобляться лише овочі, вода та сіль.

Рецепт опублікували "Карпатські шкварки", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 1 середня головка;

солодкий перець — 1 шт.;

буряк — 1 невеликий.

Для розсолу на банку 1,5 л:

холодна вода — близько 800 мл;

кам'яна не йодована сіль — 45 г.

Квашена цвітна капуста з буряком. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цвітну капусту добре промити, зрізати качан та розібрати на невеликі суцвіття. Частину капусти викласти на дно чистої банки. Солодкий перець очистити від насіння та нарізати довгою соломкою. Кілька шматочків додати до банки. Буряк очистити та нарізати тонкими пластинками. Саме він під час квашення надасть капусті красивого рожевого відтінку. Продовжувати наповнювати банку, чергуючи суцвіття цвітної капусти, перець та буряк. Овочі можна укладати досить щільно, залишивши трохи місця для розсолу. Окремо приготувати розсіл. У 800 мл холодної води розчинити 45 г кам'яної солі та добре перемішати, щоб кристали повністю розчинилися. Залити овочі готовим розсолом. Він має повністю покривати капусту та інші овочі. Банку герметично не закривати, а лише прикрити кришкою. Поставити її в глибоку тарілку або миску, оскільки під час активного бродіння частина розсолу може витікати. Залишити капусту при кімнатній температурі приблизно на 7-10 днів. У процесі квашення розсіл поступово змінюватиме колір, а капуста набуватиме приємної кислинки. Готову квашену цвітну капусту переставити в холодильник.

Закуска виходить хрусткою, соковитою та яскравою — чудово підходить до картоплі, м'яса або інших домашніх страв.

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