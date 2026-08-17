Квашена цвітна капуста "Рожева": новинка серед заготовок на зиму
Квашена цвітна капуста з буряком — незвичайна домашня заготовка, яку варто спробувати цього сезону. Капуста залишається хрусткою та соковитою, а завдяки буряку набуває красивого ніжно-рожевого кольору. Солодкий перець додає закусці приємного аромату та смаку. А найприємніше те, що для приготування знадобляться лише овочі, вода та сіль.
Рецепт опублікували "Карпатські шкварки", передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 1 середня головка;
- солодкий перець — 1 шт.;
- буряк — 1 невеликий.
Для розсолу на банку 1,5 л:
- холодна вода — близько 800 мл;
- кам'яна не йодована сіль — 45 г.
Спосіб приготування
- Цвітну капусту добре промити, зрізати качан та розібрати на невеликі суцвіття.
- Частину капусти викласти на дно чистої банки.
- Солодкий перець очистити від насіння та нарізати довгою соломкою. Кілька шматочків додати до банки.
- Буряк очистити та нарізати тонкими пластинками. Саме він під час квашення надасть капусті красивого рожевого відтінку.
- Продовжувати наповнювати банку, чергуючи суцвіття цвітної капусти, перець та буряк. Овочі можна укладати досить щільно, залишивши трохи місця для розсолу.
- Окремо приготувати розсіл. У 800 мл холодної води розчинити 45 г кам'яної солі та добре перемішати, щоб кристали повністю розчинилися.
- Залити овочі готовим розсолом. Він має повністю покривати капусту та інші овочі.
- Банку герметично не закривати, а лише прикрити кришкою.
- Поставити її в глибоку тарілку або миску, оскільки під час активного бродіння частина розсолу може витікати.
- Залишити капусту при кімнатній температурі приблизно на 7-10 днів. У процесі квашення розсіл поступово змінюватиме колір, а капуста набуватиме приємної кислинки.
- Готову квашену цвітну капусту переставити в холодильник.
Закуска виходить хрусткою, соковитою та яскравою — чудово підходить до картоплі, м'яса або інших домашніх страв.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів консервації
Неймовірно смачні мариновані помідори з солодким перцем і цибулею.
Хручткі мариновані огірки на зиму "Верес": рецепт на 1 л банку.
Рецепт густого кетчупу на зиму без довгого варіння.
Гострий соус на зиму з грушами: рецепт до будь-яких страв.
Дуже смачний соус на зиму, з помідорів, перцю, базиліку та часнику, який легко готувати.
Читайте Новини.live!