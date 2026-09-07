Квашені баклажани з овочевою начинкою: ароматна заготівля на зиму

Квашені баклажани з морквою та часником: рецепт без краплі оцту
Ua ru
7 вересня 2026 12:04
Квашені баклажани з морквою та часником. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт сподобається тим, хто любить насичені домашні соління. Баклажани виходять соковитими, ароматними та щедро наповненими овочевою начинкою, а після квашення їх можна закрити в банки для тривалого зберігання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- баклажани — 2 кг;
- болгарський перець — 3 шт.;
- морква — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 5 зубчиків;
- петрушка — 1 пучок.
Для розсолу:
- вода — 2 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний та духмяний перець — до смаку.
Для відварювання:
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- вода — 5 л;
- сіль — 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Для розсолу воду із сіллю, лавровим листом і перцем доведіть до кипіння, проваріть 2–3 хвилини та повністю охолодіть.
- Баклажани промийте, видаліть плодоніжки й зробіть поздовжній надріз.
- Відваріть у підсоленій киплячій воді близько 3 хвилин.
- Викладіть під гніт до повного охолодження, щоб стекла зайва рідина.
- Моркву натріть, цибулю та перець наріжте, петрушку подрібніть, часник пропустіть через прес. Перемішайте начинку.
- Щедро нафаршируйте баклажани та щільно складіть у ємність.
- Залийте холодним розсолом, встановіть гніт і залиште за кімнатної температури на 3–4 доби.
- Розсіл злийте, доведіть до кипіння та зніміть піну.
- Баклажани розкладіть у чисті банки, залийте киплячим розсолом.
- Стерилізуйте банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання.
- Герметично закрийте, переверніть і вкутайте до повного охолодження.
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