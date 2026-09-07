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Головна Смак Квашені баклажани з морквою та часником: рецепт без краплі оцту

Квашені баклажани з морквою та часником: рецепт без краплі оцту

Ua ru
7 вересня 2026 12:04
Квашені баклажани з овочевою начинкою: ароматна заготівля на зиму
Квашені баклажани з морквою та часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто любить насичені домашні соління. Баклажани виходять соковитими, ароматними та щедро наповненими овочевою начинкою, а після квашення їх можна закрити в банки для тривалого зберігання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 кг;
  • болгарський перець — 3 шт.;
  • морква — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • петрушка — 1 пучок.

Для розсолу:

  • вода — 2 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний та духмяний перець — до смаку.

Для відварювання:

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  • вода — 5 л;
  • сіль — 4 ст. л.
рецепт квашених баклажанів з начинкою
Баклажани з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для розсолу воду із сіллю, лавровим листом і перцем доведіть до кипіння, проваріть 2–3 хвилини та повністю охолодіть.
  2. Баклажани промийте, видаліть плодоніжки й зробіть поздовжній надріз.
  3. Відваріть у підсоленій киплячій воді близько 3 хвилин.
  4. Викладіть під гніт до повного охолодження, щоб стекла зайва рідина.
  5. Моркву натріть, цибулю та перець наріжте, петрушку подрібніть, часник пропустіть через прес. Перемішайте начинку.
  6. Щедро нафаршируйте баклажани та щільно складіть у ємність.
  7. Залийте холодним розсолом, встановіть гніт і залиште за кімнатної температури на 3–4 доби.
  8. Розсіл злийте, доведіть до кипіння та зніміть піну.
  9. Баклажани розкладіть у чисті банки, залийте киплячим розсолом.
  10. Стерилізуйте банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання.
  11. Герметично закрийте, переверніть і вкутайте до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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