Квашені баклажани з овочевою начинкою: ароматна заготівля на зиму

Квашені баклажани з морквою та часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто любить насичені домашні соління. Баклажани виходять соковитими, ароматними та щедро наповненими овочевою начинкою, а після квашення їх можна закрити в банки для тривалого зберігання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 2 кг;

болгарський перець — 3 шт.;

морква — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 5 зубчиків;

петрушка — 1 пучок.

Для розсолу:

вода — 2 л;

сіль — 2 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний та духмяний перець — до смаку.

Для відварювання:

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вода — 5 л;

сіль — 4 ст. л.

Баклажани з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для розсолу воду із сіллю, лавровим листом і перцем доведіть до кипіння, проваріть 2–3 хвилини та повністю охолодіть. Баклажани промийте, видаліть плодоніжки й зробіть поздовжній надріз. Відваріть у підсоленій киплячій воді близько 3 хвилин. Викладіть під гніт до повного охолодження, щоб стекла зайва рідина. Моркву натріть, цибулю та перець наріжте, петрушку подрібніть, часник пропустіть через прес. Перемішайте начинку. Щедро нафаршируйте баклажани та щільно складіть у ємність. Залийте холодним розсолом, встановіть гніт і залиште за кімнатної температури на 3–4 доби. Розсіл злийте, доведіть до кипіння та зніміть піну. Баклажани розкладіть у чисті банки, залийте киплячим розсолом. Стерилізуйте банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання. Герметично закрийте, переверніть і вкутайте до повного охолодження.

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