Квашеные баклажаны с овощной начинкой: ароматная заготовка на зиму

Квашеные баклажаны с морковью и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто любит насыщенные домашние соленья. Баклажаны получаются сочными, ароматными и щедро наполненными овощной начинкой, а после квашения их можно заготовить в банки для длительного хранения.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 2 кг;

болгарский перец — 3 шт.;

морковь — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

петрушка — 1 пучок.

Для рассола:

вода — 2 л;

соль — 2 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

чёрный и душистый перец — по вкусу.

Для варки:

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вода — 5 л;

соль — 4 ст. л.

Баклажаны с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для рассола доведите воду с солью, лавровым листом и перцем до кипения, проварите 2–3 минуты и полностью остудите. Баклажаны промойте, удалите плодоножки и сделайте продольный надрез. Отварите в подсоленной кипящей воде около 3 минут. Положите под груз до полного остывания, чтобы стекла лишняя жидкость. Морковь натрите, лук и перец нарежьте, петрушку измельчите, чеснок пропустите через пресс. Перемешайте начинку. Щедро нафаршируйте баклажаны и плотно уложите в емкость. Залейте холодным рассолом, установите гнет и оставьте при комнатной температуре на 3–4 суток. Рассол слейте, доведите до кипения и снимите пену. Баклажаны разложите по чистым банкам, залейте кипящим рассолом. Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 15 минут после закипания. Герметично закройте, переверните и укутайте до полного остывания.

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