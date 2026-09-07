Квашеные баклажаны с овощной начинкой: ароматная заготовка на зиму

Квашеные баклажаны с морковью и чесноком: рецепт без капли уксуса
Этот рецепт понравится тем, кто любит насыщенные домашние соленья. Баклажаны получаются сочными, ароматными и щедро наполненными овощной начинкой, а после квашения их можно заготовить в банки для длительного хранения.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 кг;
- болгарский перец — 3 шт.;
- морковь — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- петрушка — 1 пучок.
Для рассола:
- вода — 2 л;
- соль — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чёрный и душистый перец — по вкусу.
Для варки:
- вода — 5 л;
- соль — 4 ст. л.
Способ приготовления
- Для рассола доведите воду с солью, лавровым листом и перцем до кипения, проварите 2–3 минуты и полностью остудите.
- Баклажаны промойте, удалите плодоножки и сделайте продольный надрез.
- Отварите в подсоленной кипящей воде около 3 минут.
- Положите под груз до полного остывания, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Морковь натрите, лук и перец нарежьте, петрушку измельчите, чеснок пропустите через пресс. Перемешайте начинку.
- Щедро нафаршируйте баклажаны и плотно уложите в емкость.
- Залейте холодным рассолом, установите гнет и оставьте при комнатной температуре на 3–4 суток.
- Рассол слейте, доведите до кипения и снимите пену.
- Баклажаны разложите по чистым банкам, залейте кипящим рассолом.
- Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 15 минут после закипания.
- Герметично закройте, переверните и укутайте до полного остывания.
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