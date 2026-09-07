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Главная Вкус Квашеные баклажаны с морковью и чесноком: рецепт без капли уксуса

Квашеные баклажаны с морковью и чесноком: рецепт без капли уксуса

Ua ru
7 сентября 2026 12:04
Квашеные баклажаны с овощной начинкой: ароматная заготовка на зиму
Квашеные баклажаны с морковью и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто любит насыщенные домашние соленья. Баклажаны получаются сочными, ароматными и щедро наполненными овощной начинкой, а после квашения их можно заготовить в банки для длительного хранения.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 кг;
  • болгарский перец — 3 шт.;
  • морковь — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • петрушка — 1 пучок.

Для рассола:

  • вода — 2 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чёрный и душистый перец — по вкусу.

Для варки:

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  • вода — 5 л;
  • соль — 4 ст. л.
рецепт квашених баклажанів з начинкою
Баклажаны с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для рассола доведите воду с солью, лавровым листом и перцем до кипения, проварите 2–3 минуты и полностью остудите.
  2. Баклажаны промойте, удалите плодоножки и сделайте продольный надрез.
  3. Отварите в подсоленной кипящей воде около 3 минут.
  4. Положите под груз до полного остывания, чтобы стекла лишняя жидкость.
  5. Морковь натрите, лук и перец нарежьте, петрушку измельчите, чеснок пропустите через пресс. Перемешайте начинку.
  6. Щедро нафаршируйте баклажаны и плотно уложите в емкость.
  7. Залейте холодным рассолом, установите гнет и оставьте при комнатной температуре на 3–4 суток.
  8. Рассол слейте, доведите до кипения и снимите пену.
  9. Баклажаны разложите по чистым банкам, залейте кипящим рассолом.
  10. Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 15 минут после закипания.
  11. Герметично закройте, переверните и укутайте до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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