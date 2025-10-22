Квашені мочені яблука — рецепт приготування в банці без бочки з фото

Квашені яблука. Фото: кадр з відео

Квашені або мочені яблука — це старовинна українська страва, яку легко приготувати навіть без бочки. Лише кілька інгредієнтів і трохи терпіння й вже через кілька тижнів ви отримаєте ароматні, соковиті яблука з приємною кислинкою. Такий рецепт універсальний: підійде і для 3-літрової банки, і для великої посудини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

Реклама

яблука — скільки вміститься у банку;

вода — 1,5 л;

сіль — 30 г (приблизно 1 ст. л. без гірки);

цукор або мед — 45–60 г (2–3 ст. л.).

Спосіб приготування

Вибрати міцні, непошкоджені яблука середнього розміру — найкраще зимові або осінні сорти з щільною шкіркою (антонівка, сінапи, айдаред). Добре помити їх і висушити.

Яблука в банці. Фото: кадр з відео

Приготувати розсіл: у 1,5 літра теплої кип’яченої води розчинити сіль і цукор (або мед). Розсіл має бути приємний на смак — не надто солоний, із ледь відчутною солодкістю.

Реклама

У чисту 3-літрову банку щільно скласти яблука, заливаючи їх приготованим розсолом так, щоб фрукти були повністю покриті. Зверху можна покласти невеликий шматочок чистої марлі, складеної в кілька шарів, або листок хрону — він запобіжить появі плівки.

Яблука в маринаді. Фото: кадр з відео

Накрити банку кришкою нещільно або зав’язати тканиною. Поставити в тепле місце (близько 18–20°C) на 5–7 днів для початку бродіння. Коли процес активізується (з’являться бульбашки), перенести банку в прохолодне місце — льох або холодильник. Через 3–4 тижні яблука будуть готові до споживання.

Реклама

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Реклама

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.