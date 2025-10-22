Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашені мочені яблука без бочки — рецепт на 3 літрову банку

Квашені мочені яблука без бочки — рецепт на 3 літрову банку

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:04
Оновлено: 11:26
Квашені мочені яблука — рецепт приготування в банці без бочки з фото
Квашені яблука. Фото: кадр з відео

Квашені або мочені яблука — це старовинна українська страва, яку легко приготувати навіть без бочки. Лише кілька інгредієнтів і трохи терпіння й вже через кілька тижнів ви отримаєте ароматні, соковиті яблука з приємною кислинкою. Такий рецепт універсальний: підійде і для 3-літрової банки, і для великої посудини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

Реклама
  • яблука — скільки вміститься у банку;
  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 30 г (приблизно 1 ст. л. без гірки);
  • цукор або мед — 45–60 г (2–3 ст. л.).

Спосіб приготування

Вибрати міцні, непошкоджені яблука середнього розміру — найкраще зимові або осінні сорти з щільною шкіркою (антонівка, сінапи, айдаред). Добре помити їх і висушити.

рецепт квашених яблук
Яблука в банці. Фото: кадр з відео

Приготувати розсіл: у 1,5 літра теплої кип’яченої води розчинити сіль і цукор (або мед). Розсіл має бути приємний на смак — не надто солоний, із ледь відчутною солодкістю.

Реклама

У чисту 3-літрову банку щільно скласти яблука, заливаючи їх приготованим розсолом так, щоб фрукти були повністю покриті. Зверху можна покласти невеликий шматочок чистої марлі, складеної в кілька шарів, або листок хрону — він запобіжить появі плівки.

рецепт мочених яблук
Яблука в маринаді. Фото: кадр з відео

Накрити банку кришкою нещільно або зав’язати тканиною. Поставити в тепле місце (близько 18–20°C) на 5–7 днів для початку бродіння. Коли процес активізується (з’являться бульбашки), перенести банку в прохолодне місце — льох або холодильник. Через 3–4 тижні яблука будуть готові до споживання.

Реклама

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Реклама

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

яблука рецепт Українська кухня заготівля на зиму квашені яблука ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації