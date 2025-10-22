Видео
Україна
Видео

Квашеные моченые яблоки без бочки — рецепт на 3 литровую банку

Квашеные моченые яблоки без бочки — рецепт на 3 литровую банку

Дата публикации 22 октября 2025 01:04
обновлено: 11:26
Квашеные моченые яблоки — рецепт приготовления в банке без бочки с фото
Квашеные яблоки. Фото: кадр из видео

Квашеные или моченые яблоки — это старинное украинское блюдо, которое легко приготовить даже без бочки. Всего несколько ингредиентов и немного терпения и уже через несколько недель вы получите ароматные, сочные яблоки с приятной кислинкой. Такой рецепт универсален: подойдет и для 3-литровой банки, и для большого сосуда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • яблоки — сколько поместится в банку;
  • вода — 1,5 л.;
  • соль — 30 г (примерно 1 ст. л. без горки);
  • сахар или мед — 45-60 г (2-3 ст. л.).

Способ приготовления

Выбрать крепкие, неповрежденные яблоки среднего размера — лучше всего зимние или осенние сорта с плотной кожурой (антоновка, синапы, айдаред). Хорошо помыть их и высушить.

рецепт квашених яблук
Яблоки в банке. Фото: кадр из видео

Приготовить рассол: в 1,5 литра теплой кипяченой воды растворить соль и сахар (или мед). Рассол должен быть приятный на вкус — не слишком соленый, с едва ощутимой сладостью.

В чистую 3-литровую банку плотно сложить яблоки, заливая их приготовленным рассолом так, чтобы фрукты были полностью покрыты. Сверху можно положить небольшой кусочек чистой марли, сложенной в несколько слоев, или листок хрена — он предотвратит появление пленки.

рецепт мочених яблук
Яблоки в маринаде. Фото: кадр из видео

Накрыть банку крышкой неплотно или завязать тканью. Поставить в теплое место (около 18-20°C) на 5-7 дней для начала брожения. Когда процесс активизируется (появятся пузырьки), перенести банку в прохладное место — погреб или холодильник. Через 3-4 недели яблоки будут готовы к употреблению.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
