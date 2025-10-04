Квашеные яблоки за 15 минут — простой рецепт на зиму в банке

Квашеные яблоки. Фото: кадр из видео

Квашеные яблоки — давний украинский деликатес, который ценили еще наши бабушки. Приготовить их совсем просто: достаточно нескольких ингредиентов и немного времени. Уже через неделю вы сможете попробовать первые ароматные плоды, а зимой они станут отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулінарні витівки.

Вам понадобится:

яблоки — 1,5 кг (лучше брать мелкие целые плоды, отлично подходит сорт голден);

вода — 1,5 л.;

соль — 1 ст. л. (примерно 30 г);

сахар — 3 ст. л. (примерно 100 г).

Способ приготовления

В кастрюле растворить соль и сахар в воде, хорошо перемешать до полного растворения кристаллов.

Маринад и яблоки. Фото: кадр из видео

Яблоки тщательно вымыть и сложить целыми плодами в чистую 3-литровую банку. Залить подготовленным холодным маринадом.

Яблоки в маринаде. Фото: кадр из видео

Накрыть банку обычной крышкой, но не закатывать герметично. Поставить ее на тарелку, ведь во время квашения жидкость может немного вытекать. Оставить при комнатной температуре для брожения. Обычно яблоки готовы через 7-10 дней, в зависимости от сорта. Затем перенести банку в прохладное место еще на 3-4 недели для окончательного вызревания.

Квашеное яблоко. Фото: кадр из видео

Квашеные яблоки получаются хрустящие, слегка сладковатые и с приятной кислинкой. Это вкусная и полезная заготовка, которая прекрасно подходит к мясу, кашам или просто как зимняя закуска.

