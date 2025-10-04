Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашені яблука за 15 хвилин — простий рецепт на 3-літрову банку

Квашені яблука за 15 хвилин — простий рецепт на 3-літрову банку

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 01:04
Квашені яблука за 15 хвилин — простий рецепт на зиму в банці
Квашені яблука. Фото: кадр з відео

Квашені яблука — давній український делікатес, який цінували ще наші бабусі. Приготувати їх зовсім просто: достатньо кількох інгредієнтів і трохи часу. Уже за тиждень ви зможете скуштувати перші ароматні плоди, а взимку вони стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблука — 1,5 кг (краще брати дрібні цілі плоди, чудово підходить сорт голден);
  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 1 ст. л. (приблизно 30 г);
  • цукор — 3 ст. л. (приблизно 100 г).

Спосіб приготування

У каструлі розчинити сіль і цукор у воді, добре перемішати до повного розчинення кристалів.

рецепт квашених яблук
Маринад та яблука. Фото: кадр з відео

Яблука ретельно вимити й скласти цілими плодами у чисту 3-літрову банку. Залити підготовленим холодним маринадом.

квашені яблука
Яблука в маринаді. Фото: кадр з відео

Накрити банку звичайною кришкою, але не закочувати герметично. Поставити її на тарілку, адже під час квашення рідина може трохи витікати. Залишити при кімнатній температурі для бродіння. Зазвичай яблука готові через 7–10 днів, залежно від сорту. Потім перенести банку в прохолодне місце ще на 3–4 тижні для остаточного визрівання.

смачні квашені яблука
Квашене яблуко. Фото: кадр з відео

Квашені яблука виходять хрусткі, злегка солодкуваті та з приємною кислинкою. Це смачна й корисна заготівля, яка чудово пасує до м’яса, каш чи просто як зимова закуска.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

консервація яблука рецепт заготівля на зиму квашені яблука ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації