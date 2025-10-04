Квашені яблука за 15 хвилин — простий рецепт на зиму в банці

Квашені яблука. Фото: кадр з відео

Квашені яблука — давній український делікатес, який цінували ще наші бабусі. Приготувати їх зовсім просто: достатньо кількох інгредієнтів і трохи часу. Уже за тиждень ви зможете скуштувати перші ароматні плоди, а взимку вони стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні витівки.

Вам знадобиться:

яблука — 1,5 кг (краще брати дрібні цілі плоди, чудово підходить сорт голден);

вода — 1,5 л;

сіль — 1 ст. л. (приблизно 30 г);

цукор — 3 ст. л. (приблизно 100 г).

Спосіб приготування

У каструлі розчинити сіль і цукор у воді, добре перемішати до повного розчинення кристалів.

Маринад та яблука. Фото: кадр з відео

Яблука ретельно вимити й скласти цілими плодами у чисту 3-літрову банку. Залити підготовленим холодним маринадом.

Яблука в маринаді. Фото: кадр з відео

Накрити банку звичайною кришкою, але не закочувати герметично. Поставити її на тарілку, адже під час квашення рідина може трохи витікати. Залишити при кімнатній температурі для бродіння. Зазвичай яблука готові через 7–10 днів, залежно від сорту. Потім перенести банку в прохолодне місце ще на 3–4 тижні для остаточного визрівання.

Квашене яблуко. Фото: кадр з відео

Квашені яблука виходять хрусткі, злегка солодкуваті та з приємною кислинкою. Це смачна й корисна заготівля, яка чудово пасує до м’яса, каш чи просто як зимова закуска.

