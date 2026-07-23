Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашені огірки та помідори в 1 банці: рецепт заготівлі зі смачним розсолом

Квашені огірки та помідори в 1 банці: рецепт заготівлі зі смачним розсолом

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 15:44
Квашені огірки з помідорами на зиму: простий рецепт без оцту
Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо не можете обрати між квашеними огірками та помідорами, приготуйте їх разом. Овочі чудово поєднуються в одній банці, виходять хрусткими, соковитими, а розсіл — настільки смачним, що його випивають до останньої краплі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • невеликі огірки;
  • невеликі щільні помідори;
  • кріп;
  • петрушка;
  • листя хрону;
  • листя смородини;
  • листя вишні;
  • листя винограду;
  • часник;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 л води.
рецепт квашених помідорів та огірків в одній банці
Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Підготувати банки та кришки. На дно викласти кріп, петрушку, листя, а також кілька зубчиків часнику.
  2. Щільно скласти огірки, зверху викласти помідори.
  3. Додати сіль із розрахунку 1 столова ложка на літр банки.
  4. Залити овочі холодною водою, за бажанням накрити зверху листям винограду та закрити капроновими кришками.
  5. Залишити банки у прохолодному місці на 2–3 тижні.
  6. Через 5–7 днів почнеться природне бродіння — розсіл помутніє і з'явиться піна.
  7. Після завершення бродіння за потреби злити трохи розсолу, протерти краї банок, замінити кришки на чисті та поставити заготовку на зберігання.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

рецепт квашені огірки квашені помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації