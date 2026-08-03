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Головна Смак Квашені огірки з борошном за рецептом бабусі: на смак як бочкові

Квашені огірки з борошном за рецептом бабусі: на смак як бочкові

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 21:04
Квашені огірки по-селянськи: старовинний рецепт із борошном на зиму
Квашені огірки з борошном. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо любите справжні бочкові огірки, цей рецепт точно вартий уваги. Мінімум інгредієнтів, природне квашення та старий перевірений секрет із борошном допомагають отримати хрусткі, ароматні й дуже смачні огірки, які чудово смакують узимку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — приблизно 700 г;
  • вода — 500 мл;
  • сіль — 1 ст. л. без гірки;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • суцвіття кропу — 1–2 шт.;
  • листя хрону — 1 невеликий листок.
рецепт квашених огірків з борошном
Огірки в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки помити, залити холодною водою на 1 годину, після чого зрізати кінчики.
  2. На дно чистої банки покласти листя хрону, кріп і часник. Щільно заповнити банку огірками.
  3. У холодній воді розчинити сіль і борошно, добре перемішати та залити огірки розсолом.
  4. Нещільно накрити банку кришкою й залишити в теплому місці на 3 доби. Під час бродіння поставити банку в миску, адже розсіл може переливатися.
  5. Після завершення ферментації щільно закрити банку та перенести в холодильник або холодний погріб.
  6. Через кілька днів огірки набудуть насиченого бочкового смаку.

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консервація рецепт квашені огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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