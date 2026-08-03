Квашеные огурцы по-крестьянски: старинный рецепт с мукой на зиму

Квашеные огурцы с мукой. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы любите настоящие бочковые огурцы, этот рецепт точно заслуживает внимания. Минимальное количество ингредиентов, естественное квашение и старый проверенный секрет с мукой помогают получить хрустящие, ароматные и очень вкусные огурцы, которые прекрасно подходят для зимнего стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — примерно 700 г;

вода — 500 мл.;

соль — 1 ст. л. без горки;

мука — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соцветия укропа — 1–2 шт.;

листья хрена — 1 небольшой листок.

Огурцы в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы помыть, залить холодной водой на 1 час, после чего срезать кончики. На дно чистой банки положить листья хрена, укроп и чеснок. Плотно наполнить банку огурцами. В холодной воде растворить соль и муку, хорошо перемешать и залить огурцы рассолом. Неплотно накрыть банку крышкой и оставить в теплом месте на 3 суток. Во время брожения поставить банку в миску, так как рассол может переливаться. По окончании ферментации плотно закрыть банку и перенести в холодильник или холодный погреб. Через несколько дней огурцы приобретут насыщенный бочковый вкус.

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