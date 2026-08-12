Квашені огірки з буряком: рецепт без оцту, без цукру та без стерилізації

Квашені огірки з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей спосіб особливо добре підходить для тих, хто любить традиційні квашені овочі без складного маринування. Потрібно лише підготувати огірки, спеції та простий сольовий розсіл, а далі заготовка готується природним способом.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 1,6 кг;

буряк — 1 шт.;

часник — 5 головок;

гострий перець — ½ шт.;

лавровий лист — 5–6 шт.;

насіння кропу — 1 ст. л.;

листя смородини — 10–12 шт.;

чорний перець горошком — 1 ч. л.;

духмяний перець — ½ ч. л.;

насіння гірчиці — 1 ст. л.

Для розсолу:

вода — 1 л;

сіль — 2,5 ст. л.

Огірки та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Огірки промити й обрізати кінчики. Буряк очистити та нарізати тонкими шматочками, часник розібрати на зубчики й злегка розчавити. Листя смородини промити. На дно банки викласти частину спецій, часнику та листя смородини. Далі щільно укласти огірки, чергуючи їх із буряком, часником і спеціями. Для розсолу розчинити сіль у гарячій воді та трохи охолодити. Залити ним огірки так, щоб вони були повністю вкриті рідиною. Накрити банку марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів. За цей час відбуватиметься природне бродіння, а огірки набудуть рожевого кольору та характерної кислинки. Готові огірки перенести в холодильник або інше прохолодне місце. Там вони зберігатимуться значно довше.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.