Хрусткі квашені огірки на зиму: секрет тривалого зберігання

Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Особливість рецепта — поєднання дубового листя та горілки. Дубове листя допомагає зберегти хрускіт огірків, а горілку додають як традиційний компонент цього способу квашення.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

огірки — 5-літрове відро;

холодна вода — скільки візьме;

листя хрону;

парасольки кропу;

листя щириці;

листя чорної смородини;

вишня з гілочками;

листя дуба;

часник;

сіль — 150 г;

горілка — 150 мл.

Листя дуба. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Усі листя та зелень добре промити. На дно 5-літрового відра викласти хрін, щирицю, смородину, кріп, вишню, дубове листя та часник. Щільно заповнити відро огірками, зверху додати ще часник і накрити листям хрону. У холодній воді розчинити 150 г солі та влити 150 мл. горілки. Залити огірки так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Відро закрити кришкою, обережно струсити та перенести в прохолодне місце для квашення і зберігання. Готові огірки виходять ароматними та хрусткими. Перед подачею їх можна дістати з розсолу й одразу подавати до столу.

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