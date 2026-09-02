Хрусткі квашені огірки на зиму: секрет тривалого зберігання

Квашені "П’яні огірки": знадобиться 1,5 чарки горілки на 5 л відро
Ua ru
2 вересня 2026 16:14
Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua
Особливість рецепта — поєднання дубового листя та горілки. Дубове листя допомагає зберегти хрускіт огірків, а горілку додають як традиційний компонент цього способу квашення.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- огірки — 5-літрове відро;
- холодна вода — скільки візьме;
- листя хрону;
- парасольки кропу;
- листя щириці;
- листя чорної смородини;
- вишня з гілочками;
- листя дуба;
- часник;
- сіль — 150 г;
- горілка — 150 мл.
Спосіб приготування
- Усі листя та зелень добре промити. На дно 5-літрового відра викласти хрін, щирицю, смородину, кріп, вишню, дубове листя та часник.
- Щільно заповнити відро огірками, зверху додати ще часник і накрити листям хрону.
- У холодній воді розчинити 150 г солі та влити 150 мл. горілки.
- Залити огірки так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
- Відро закрити кришкою, обережно струсити та перенести в прохолодне місце для квашення і зберігання.
- Готові огірки виходять ароматними та хрусткими.
- Перед подачею їх можна дістати з розсолу й одразу подавати до столу.
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