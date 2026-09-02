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Головна Смак Квашені "П’яні огірки": знадобиться 1,5 чарки горілки на 5 л відро

Квашені "П’яні огірки": знадобиться 1,5 чарки горілки на 5 л відро

Ua ru
2 вересня 2026 16:14
Хрусткі квашені огірки на зиму: секрет тривалого зберігання
Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Особливість рецепта — поєднання дубового листя та горілки. Дубове листя допомагає зберегти хрускіт огірків, а горілку додають як традиційний компонент цього способу квашення.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 5-літрове відро;
  • холодна вода — скільки візьме;
  • листя хрону;
  • парасольки кропу;
  • листя щириці;
  • листя чорної смородини;
  • вишня з гілочками;
  • листя дуба;
  • часник;
  • сіль — 150 г;
  • горілка — 150 мл.
рецепт квашених огірків
Листя дуба. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Усі листя та зелень добре промити. На дно 5-літрового відра викласти хрін, щирицю, смородину, кріп, вишню, дубове листя та часник.
  2. Щільно заповнити відро огірками, зверху додати ще часник і накрити листям хрону.
  3. У холодній воді розчинити 150 г солі та влити 150 мл. горілки.
  4. Залити огірки так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
  5. Відро закрити кришкою, обережно струсити та перенести в прохолодне місце для квашення і зберігання.
  6. Готові огірки виходять ароматними та хрусткими.
  7. Перед подачею їх можна дістати з розсолу й одразу подавати до столу.

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консервація рецепт квашені огірки заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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