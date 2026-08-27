Хрусткі мариновані огірки: перевірений рецепт на зиму

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Хрусткі мариновані огірки — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Велика кількість свіжої зелені, часнику та гострого перцю надає їм насиченого аромату, а простий спосіб приготування дозволяє одразу закрити багато банок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

огірки — 25 кг;

гострий перець — до смаку;

часник — до смаку;

парасольки кропу — до смаку;

листя хрону — до смаку;

листя вишні — до смаку;

інша зелень і трави — за бажанням.

Для маринаду на 3 л води:

вода — 3 л;

цукор — 18 ст. л. без гірки;

сіль — 3 ст. л. з гіркою;

оцтова есенція 70% — 1 ч. л. на 1-літрову банку або 9% оцет — 4 ст. л. на 1-літрову банку.

Вихід — 12 трилітрових і 4 літрові банки.

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Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки, перець, часник і зелень добре промити. На дно чистих банок викласти часник і гострий перець, після чого щільно наповнити їх огірками. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити до повного охолодження. Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор, кріп, листя хрону, вишні та іншу зелень. Довести маринад до кипіння й проварити, після чого зелень прибрати. Киплячим маринадом знову залити огірки. У літрову банку додати 1 ч. л. 70% оцтової есенції або 4 ст. л. 9% оцту. Одразу закрити банки кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

Огірки виходять хрусткими, ароматними та насиченими — чудова заготівля до картоплі, м’яса й святкового столу.

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