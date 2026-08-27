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Головна Смак Мариновані огірки "Царські": рецепт на зиму хіт 2026

Мариновані огірки "Царські": рецепт на зиму хіт 2026

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 14:04
Хрусткі мариновані огірки: перевірений рецепт на зиму
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Хрусткі мариновані огірки — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Велика кількість свіжої зелені, часнику та гострого перцю надає їм насиченого аромату, а простий спосіб приготування дозволяє одразу закрити багато банок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 25 кг;
  • гострий перець — до смаку;
  • часник — до смаку;
  • парасольки кропу — до смаку;
  • листя хрону — до смаку;
  • листя вишні — до смаку;
  • інша зелень і трави — за бажанням.

Для маринаду на 3 л води:

  • вода — 3 л;
  • цукор — 18 ст. л. без гірки;
  • сіль — 3 ст. л. з гіркою;
  • оцтова есенція 70% — 1 ч. л. на 1-літрову банку або 9% оцет — 4 ст. л. на 1-літрову банку.

Вихід — 12 трилітрових і 4 літрові банки.

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Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки, перець, часник і зелень добре промити.
  2. На дно чистих банок викласти часник і гострий перець, після чого щільно наповнити їх огірками.
  3. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити до повного охолодження.
  4. Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор, кріп, листя хрону, вишні та іншу зелень.
  5. Довести маринад до кипіння й проварити, після чого зелень прибрати.
  6. Киплячим маринадом знову залити огірки. У літрову банку додати 1 ч. л. 70% оцтової есенції або 4 ст. л. 9% оцту.
  7. Одразу закрити банки кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

Огірки виходять хрусткими, ароматними та насиченими — чудова заготівля до картоплі, м’яса й святкового столу.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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