Хрусткі мариновані огірки: перевірений рецепт на зиму

Мариновані огірки "Царські": рецепт на зиму хіт 2026
Хрусткі мариновані огірки — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Велика кількість свіжої зелені, часнику та гострого перцю надає їм насиченого аромату, а простий спосіб приготування дозволяє одразу закрити багато банок.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 25 кг;
- гострий перець — до смаку;
- часник — до смаку;
- парасольки кропу — до смаку;
- листя хрону — до смаку;
- листя вишні — до смаку;
- інша зелень і трави — за бажанням.
Для маринаду на 3 л води:
- вода — 3 л;
- цукор — 18 ст. л. без гірки;
- сіль — 3 ст. л. з гіркою;
- оцтова есенція 70% — 1 ч. л. на 1-літрову банку або 9% оцет — 4 ст. л. на 1-літрову банку.
Вихід — 12 трилітрових і 4 літрові банки.
Спосіб приготування
- Огірки, перець, часник і зелень добре промити.
- На дно чистих банок викласти часник і гострий перець, після чого щільно наповнити їх огірками.
- Залити банки окропом, накрити кришками та залишити до повного охолодження.
- Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор, кріп, листя хрону, вишні та іншу зелень.
- Довести маринад до кипіння й проварити, після чого зелень прибрати.
- Киплячим маринадом знову залити огірки. У літрову банку додати 1 ч. л. 70% оцтової есенції або 4 ст. л. 9% оцту.
- Одразу закрити банки кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
Огірки виходять хрусткими, ароматними та насиченими — чудова заготівля до картоплі, м’яса й святкового столу.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.