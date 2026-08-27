Хрустящие маринованные огурцы: проверенный рецепт на зиму

Маринованные огурцы "Царские": рецепт на зиму хит 2026
Хрустящие маринованные огурцы – одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Большое количество свежей зелени, чеснока и острого перца придает им насыщенный аромат, а простой способ приготовления позволяет сразу закрыть много банок.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 25 кг;
- острый перец — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- зонтики укропа — по вкусу;
- листья хрена — по вкусу;
- листья вишни — по вкусу;
- другая зелень и травы — по желанию.
Для маринада на 3 л воды:
- вода — 3 л;
- сахар — 18 в. л. без горки;
- соль — 3 ст. л. с горкой;
- уксусная эссенция 70% — 1 ч. л. на 1-литровую банку или 9% уксус — 4 ст. л. на 1-литровую банку.
Выход — 12 трехлитровых и 4 литровых банка.
Способ приготовления
- Огурцы, перец, чеснок и зелень хорошо промыть.
- На дно чистых банок выложить чеснок и острый перец, затем плотно наполнить их огурцами.
- Залить банки крутым кипятком, накрыть крышками и оставить до полного охлаждения.
- Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, укроп, листья хрена, вишни и другую зелень.
- Довести маринад до кипения и проварить, после чего убрать зелень.
- Кипящим маринадом снова залить огурцы. В литровую банку добавить 1 ч. л. 70% уксусной эссенции или 4 ст. л. 9% уксуса.
- Сразу закрыть банки крышками, перевернуть и оставить под теплым одеялом до полного охлаждения.
Огурцы получаются хрустящими, ароматными и насыщенными — отличная заготовка к картофелю, мясу и праздничному столу.
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