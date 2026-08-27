Хрустящие маринованные огурцы: проверенный рецепт на зиму

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящие маринованные огурцы – одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Большое количество свежей зелени, чеснока и острого перца придает им насыщенный аромат, а простой способ приготовления позволяет сразу закрыть много банок.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

огурцы — 25 кг;

острый перец — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

зонтики укропа — по вкусу;

листья хрена — по вкусу;

листья вишни — по вкусу;

другая зелень и травы — по желанию.

Для маринада на 3 л воды:

вода — 3 л;

сахар — 18 в. л. без горки;

соль — 3 ст. л. с горкой;

уксусная эссенция 70% — 1 ч. л. на 1-литровую банку или 9% уксус — 4 ст. л. на 1-литровую банку.

Выход — 12 трехлитровых и 4 литровых банка.

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Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы, перец, чеснок и зелень хорошо промыть. На дно чистых банок выложить чеснок и острый перец, затем плотно наполнить их огурцами. Залить банки крутым кипятком, накрыть крышками и оставить до полного охлаждения. Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, укроп, листья хрена, вишни и другую зелень. Довести маринад до кипения и проварить, после чего убрать зелень. Кипящим маринадом снова залить огурцы. В литровую банку добавить 1 ч. л. 70% уксусной эссенции или 4 ст. л. 9% уксуса. Сразу закрыть банки крышками, перевернуть и оставить под теплым одеялом до полного охлаждения.

Огурцы получаются хрустящими, ароматными и насыщенными — отличная заготовка к картофелю, мясу и праздничному столу.

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