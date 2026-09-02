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Главная Вкус Квашеные "Пьяные огурцы": понадобится 1,5 рюмки водки на 5 л ведро

Квашеные "Пьяные огурцы": понадобится 1,5 рюмки водки на 5 л ведро

Ua ru
2 сентября 2026 16:14
Хрустящие квашеные огурцы на зиму: секрет длительного хранения
Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Особенность рецепта — сочетание дубовых листьев и водки. Дубовые листья помогают сохранить хрусткость огурцов, а водку добавляют как традиционный компонент этого способа квашения.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 5-литровое ведро;
  • холодная вода — сколько поместится;
  • листья хрена;
  • зонтики укропа;
  • листья щирицы;
  • листья черной смородины;
  • вишня с веточками;
  • листья дуба;
  • чеснок;
  • соль — 150 г;
  • водка — 150 мл.
рецепт квашених огірків
Листья дуба. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Все листья и зелень хорошо промыть. На дно 5-литрового ведра выложить хрен, щирицу, смородину, укроп, вишню, дубовые листья и чеснок.
  2. Плотно наполнить ведро огурцами, сверху добавить еще чеснок и накрыть листьями хрена.
  3. В холодной воде растворить 150 г соли и влить 150 мл. водки.
  4. Залить огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
  5. Ведро закрыть крышкой, осторожно встряхнуть и перенести в прохладное место для квашения и хранения.
  6. Готовые огурцы получаются ароматными и хрустящими.
  7. Перед подачей их можно достать из рассола и сразу подавать к столу.

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консервация рецепт квашенные огурцы заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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