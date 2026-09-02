Хрустящие квашеные огурцы на зиму: секрет длительного хранения

Квашеные "Пьяные огурцы": понадобится 1,5 рюмки водки на 5 л ведро
Ua ru
2 сентября 2026 16:14
Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua
Особенность рецепта — сочетание дубовых листьев и водки. Дубовые листья помогают сохранить хрусткость огурцов, а водку добавляют как традиционный компонент этого способа квашения.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- огурцы — 5-литровое ведро;
- холодная вода — сколько поместится;
- листья хрена;
- зонтики укропа;
- листья щирицы;
- листья черной смородины;
- вишня с веточками;
- листья дуба;
- чеснок;
- соль — 150 г;
- водка — 150 мл.
Способ приготовления
- Все листья и зелень хорошо промыть. На дно 5-литрового ведра выложить хрен, щирицу, смородину, укроп, вишню, дубовые листья и чеснок.
- Плотно наполнить ведро огурцами, сверху добавить еще чеснок и накрыть листьями хрена.
- В холодной воде растворить 150 г соли и влить 150 мл. водки.
- Залить огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Ведро закрыть крышкой, осторожно встряхнуть и перенести в прохладное место для квашения и хранения.
- Готовые огурцы получаются ароматными и хрустящими.
- Перед подачей их можно достать из рассола и сразу подавать к столу.
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