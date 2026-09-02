Хрустящие квашеные огурцы на зиму: секрет длительного хранения

Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Особенность рецепта — сочетание дубовых листьев и водки. Дубовые листья помогают сохранить хрусткость огурцов, а водку добавляют как традиционный компонент этого способа квашения.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

огурцы — 5-литровое ведро;

холодная вода — сколько поместится;

листья хрена;

зонтики укропа;

листья щирицы;

листья черной смородины;

вишня с веточками;

листья дуба;

чеснок;

соль — 150 г;

водка — 150 мл.

Листья дуба. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Все листья и зелень хорошо промыть. На дно 5-литрового ведра выложить хрен, щирицу, смородину, укроп, вишню, дубовые листья и чеснок. Плотно наполнить ведро огурцами, сверху добавить еще чеснок и накрыть листьями хрена. В холодной воде растворить 150 г соли и влить 150 мл. водки. Залить огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Ведро закрыть крышкой, осторожно встряхнуть и перенести в прохладное место для квашения и хранения. Готовые огурцы получаются ароматными и хрустящими. Перед подачей их можно достать из рассола и сразу подавать к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.