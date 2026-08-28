Квашені помідори без плісняви: простий спосіб тривалого зберігання

Квашені помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Секрет вдалих квашених помідорів — не лише у свіжих овочах, а й у правильній концентрації солі. Завдяки простому розсолу помідори добре ферментуються, залишаються хрусткими та довше зберігають приємний смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — кількість залежить від об’єму посудини;

кам’яна нейодована сіль — 1 ст. л. з великою гіркою або 2 ст. л. без гірки на 1 л води;

вода — за потреби;

часник, кріп, листя хрону, вишні чи смородини — за бажанням;

перець горошком — за смаком.

Помідори в солоному маринаді. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори добре вимити та відібрати щільні плоди без пошкоджень. На дно чистої банки або іншої посудини за бажанням покласти кріп, часник, листя хрону та спеції. Щільно викласти помідори, за потреби перекладаючи їх зеленню та часником. Для холодного розсолу розчинити нейодовану кам’яну сіль у холодній питній воді. На 1 літр води використати 1 столову ложку солі з великою гіркою або 2 столові ложки без гірки. Залити помідори розсолом так, щоб вони були повністю вкриті. Встановити зверху невеликий вантаж, щоб овочі не піднімалися над рідиною. Залишити для квашення у прохолодному місці на 4-5 днів. Після завершення активного бродіння перенести у холодне приміщення або холодильник і стежити, щоб помідори постійно залишалися під розсолом.

Готові помідори виходять пружними, ароматними та з легкою природною газованістю. Правильна кількість нейодованої солі допомагає заготівлі добре зберігатися та захищає її від небажаного псування.

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