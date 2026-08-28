Квашені помідори без плісняви: простий спосіб тривалого зберігання

Квашені помідори довгого зберігання і без плісняви: рецепт
Секрет вдалих квашених помідорів — не лише у свіжих овочах, а й у правильній концентрації солі. Завдяки простому розсолу помідори добре ферментуються, залишаються хрусткими та довше зберігають приємний смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — кількість залежить від об’єму посудини;
- кам’яна нейодована сіль — 1 ст. л. з великою гіркою або 2 ст. л. без гірки на 1 л води;
- вода — за потреби;
- часник, кріп, листя хрону, вишні чи смородини — за бажанням;
- перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Помідори добре вимити та відібрати щільні плоди без пошкоджень.
- На дно чистої банки або іншої посудини за бажанням покласти кріп, часник, листя хрону та спеції.
- Щільно викласти помідори, за потреби перекладаючи їх зеленню та часником.
- Для холодного розсолу розчинити нейодовану кам’яну сіль у холодній питній воді.
- На 1 літр води використати 1 столову ложку солі з великою гіркою або 2 столові ложки без гірки.
- Залити помідори розсолом так, щоб вони були повністю вкриті.
- Встановити зверху невеликий вантаж, щоб овочі не піднімалися над рідиною.
- Залишити для квашення у прохолодному місці на 4-5 днів.
- Після завершення активного бродіння перенести у холодне приміщення або холодильник і стежити, щоб помідори постійно залишалися під розсолом.
Готові помідори виходять пружними, ароматними та з легкою природною газованістю. Правильна кількість нейодованої солі допомагає заготівлі добре зберігатися та захищає її від небажаного псування.
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