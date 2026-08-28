Квашеные помидоры без плесени: простой способ длительного хранения

Квашеные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Секрет удачных квашеных помидоров — не только в свежих овощах, но и в правильной концентрации соли. Благодаря простому рассолу помидоры хорошо ферментируются, остаются хрустящими и дольше сохраняют приятный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — количество зависит от объема емкости;

каменная нейодированная соль — 1 ст. л. с большой горкой или 2 ст. л. без горки на 1 л воды;

вода — по мере необходимости;

чеснок, укроп, листья хрена, вишни или смородины — по желанию;

перец горошком — по вкусу.

Помидоры в соленом маринаде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры хорошо вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений. На дно чистой банки или другой посуды по желанию положить укроп, чеснок, листья хрена и специи. Плотно выложить помидоры, при необходимости перекладывая их зеленью и чесноком. Для холодного рассола растворить нейодированную каменную соль в холодной питьевой воде. На 1 литр воды использовать 1 столовую ложку соли с большой горкой или 2 столовые ложки без горки. Залить помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Установить сверху небольшой груз, чтобы овощи не поднимались над жидкостью. Оставить для квашения в прохладном месте на 4–5 дней. По окончании активного брожения перенести в холодное помещение или холодильник и следить, чтобы помидоры постоянно оставались под рассолом.

Готовые помидоры получаются упругими, ароматными и с лёгкой естественной газировкой. Правильное количество нейодированной соли помогает заготовке хорошо храниться и защищает ее от нежелательного порчи.

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