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Головна Смак Квашені помідори, як бочкові за 5 днів: рецепт ферментованих корисних томатів

Квашені помідори, як бочкові за 5 днів: рецепт ферментованих корисних томатів

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 15:18
Квашені помідори в банках: простий рецепт із хрустким смаком за 5 дні
Квашені помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашені помідори — це класична домашня заготівля, яка готується без оцту завдяки природному процесу ферментації. Уже через кілька днів томати набувають приємного кислуватого смаку, залишаються соковитими та чудово смакують до картоплі, м'яса чи інших домашніх страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — стиглі, середнього розміру;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
  • вода — фільтрована;
  • зелень або корінь петрушки — за смаком;
  • часник — кілька зубчиків;
  • парасольки кропу — 1–2 шт.;
  • листя хрону — кілька штук.
рецепт квашених помідорів
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua.

Спосіб приготування

  1. Помідори добре вимити, видалити плодоніжки.
  2. Підготувати зелень, часник, кріп і листя хрону.
  3. На дно чистих банок викласти зелень, часник і спеції, після чого щільно заповнити банки помідорами.
  4. Приготувати розсіл, розчинивши сіль у холодній воді, та повністю залити ним помідори.
  5. Закрити банки капроновими кришками, попередньо розм'якшеними в окропі.
  6. Залишити банки при кімнатній температурі на 5–7 днів.
  7. Після появи характерного кислуватого аромату й легкого помутніння розсолу перенести помідори в прохолодне місце або холодильник для зберігання.

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рецепт квашені помідори ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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