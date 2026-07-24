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Главная Вкус Маринованные помидоры, как бочковые, за 5 дней: рецепт ферментированных полезных томатов

Маринованные помидоры, как бочковые, за 5 дней: рецепт ферментированных полезных томатов

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:18
Маринованные помидоры в банках: простой рецепт с хрустящим вкусом за 5 дней
Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованные помидоры — это классическая домашняя заготовка, которая готовится без уксуса благодаря естественному процессу ферментации. Уже через несколько дней помидоры приобретают приятный кисловатый вкус, остаются сочными и прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или другими домашними блюдами.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

  • помидоры — спелые, среднего размера;
  • соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
  • вода — фильтрованная;
  • зелень или корень петрушки — по вкусу;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • зонтики укропа — 1–2 шт.;
  • листья хрена — несколько штук.
рецепт квашених помідорів
Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua.

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо вымыть, удалить плодоножки.
  2. Подготовить зелень, чеснок, укроп и листья хрена.
  3. На дно чистых банок выложить зелень, чеснок и специи, после чего плотно наполнить банки помидорами.
  4. Приготовить рассол, растворив соль в холодной воде, и полностью залить им помидоры.
  5. Закрыть банки капроновыми крышками, предварительно размягченными в кипятке.
  6. Оставить банки при комнатной температуре на 5–7 дней.
  7. После появления характерного кисловатого аромата и легкого помутнения рассола перенести помидоры в прохладное место или холодильник для хранения.

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рецепт квашенные помидоры ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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