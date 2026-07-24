Маринованные помидоры в банках: простой рецепт с хрустящим вкусом за 5 дней

Маринованные помидоры, как бочковые, за 5 дней: рецепт ферментированных полезных томатов
Маринованные помидоры — это классическая домашняя заготовка, которая готовится без уксуса благодаря естественному процессу ферментации. Уже через несколько дней помидоры приобретают приятный кисловатый вкус, остаются сочными и прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или другими домашними блюдами.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобятся:
- помидоры — спелые, среднего размера;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
- вода — фильтрованная;
- зелень или корень петрушки — по вкусу;
- чеснок — несколько зубчиков;
- зонтики укропа — 1–2 шт.;
- листья хрена — несколько штук.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо вымыть, удалить плодоножки.
- Подготовить зелень, чеснок, укроп и листья хрена.
- На дно чистых банок выложить зелень, чеснок и специи, после чего плотно наполнить банки помидорами.
- Приготовить рассол, растворив соль в холодной воде, и полностью залить им помидоры.
- Закрыть банки капроновыми крышками, предварительно размягченными в кипятке.
- Оставить банки при комнатной температуре на 5–7 дней.
- После появления характерного кисловатого аромата и легкого помутнения рассола перенести помидоры в прохладное место или холодильник для хранения.
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