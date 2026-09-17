Квашені помідори з буряком: оригінальна заготівля без оцту та цукру

Квашені помідори з буряком новим методом 2026: без цукру та оцту
Цей спосіб квашення сподобається тим, хто шукає незвичайний варіант домашньої заготівлі без оцту та цукру. Буряк надає помідорам красивого відтінку, а гірчичний порошок додає легкої пікантності. Для повноцінного смаку потрібно запастися терпінням і дати овочам добре прокваситися.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — необхідна кількість;
- буряк — необхідна кількість.
Для розсолу на 1 л води:
- вода — 1 л.;
- сіль — 2 ст. л.;
- гірчичний порошок — 1 ст. л. без гірки.
Спосіб приготування
- Помідори промити та щільно викласти в чистий харчовий контейнер.
- Перекладати їх тонкими скибочками буряка, заповнюючи ємність до верху.
- Для розсолу в чистій воді розчинити сіль і сухий гірчичний порошок.
- Залити помідори до самого верху, накрити тарілкою або дошкою та встановити невеликий вантаж.
- Залишити при кімнатній температурі на 2–3 доби, після чого переставити в холодильник. Стежити, щоб помідори постійно були повністю вкриті розсолом.
- Витримати в холодильнику приблизно 30–40 днів. За цей час помідори добре проквасяться, стануть щільними, соковитими та набудуть приємного кислуватого смаку.
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