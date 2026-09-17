Квашені помідори з буряком: оригінальна заготівля без оцту та цукру

Помідори з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб квашення сподобається тим, хто шукає незвичайний варіант домашньої заготівлі без оцту та цукру. Буряк надає помідорам красивого відтінку, а гірчичний порошок додає легкої пікантності. Для повноцінного смаку потрібно запастися терпінням і дати овочам добре прокваситися.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — необхідна кількість;

буряк — необхідна кількість.

Для розсолу на 1 л води:

вода — 1 л.;

сіль — 2 ст. л.;

гірчичний порошок — 1 ст. л. без гірки.

Буряк та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Помідори промити та щільно викласти в чистий харчовий контейнер. Перекладати їх тонкими скибочками буряка, заповнюючи ємність до верху. Для розсолу в чистій воді розчинити сіль і сухий гірчичний порошок. Залити помідори до самого верху, накрити тарілкою або дошкою та встановити невеликий вантаж. Залишити при кімнатній температурі на 2–3 доби, після чого переставити в холодильник. Стежити, щоб помідори постійно були повністю вкриті розсолом. Витримати в холодильнику приблизно 30–40 днів. За цей час помідори добре проквасяться, стануть щільними, соковитими та набудуть приємного кислуватого смаку.

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