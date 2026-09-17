Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашені помідори з буряком новим методом 2026: без цукру та оцту

Квашені помідори з буряком новим методом 2026: без цукру та оцту

Ua ru
17 вересня 2026 21:44
Квашені помідори з буряком: оригінальна заготівля без оцту та цукру
Помідори з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб квашення сподобається тим, хто шукає незвичайний варіант домашньої заготівлі без оцту та цукру. Буряк надає помідорам красивого відтінку, а гірчичний порошок додає легкої пікантності. Для повноцінного смаку потрібно запастися терпінням і дати овочам добре прокваситися.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • помідори — необхідна кількість;
  • буряк — необхідна кількість.

Для розсолу на 1 л води:

  • вода — 1 л.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • гірчичний порошок — 1 ст. л. без гірки.
рецепт квашених помідорів з буряком
Буряк та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори промити та щільно викласти в чистий харчовий контейнер.
  2. Перекладати їх тонкими скибочками буряка, заповнюючи ємність до верху.
  3. Для розсолу в чистій воді розчинити сіль і сухий гірчичний порошок.
  4. Залити помідори до самого верху, накрити тарілкою або дошкою та встановити невеликий вантаж.
  5. Залишити при кімнатній температурі на 2–3 доби, після чого переставити в холодильник. Стежити, щоб помідори постійно були повністю вкриті розсолом.
  6. Витримати в холодильнику приблизно 30–40 днів. За цей час помідори добре проквасяться, стануть щільними, соковитими та набудуть приємного кислуватого смаку.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму. 

Читайте також:

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026. 

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці. 

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %. 

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.

рецепт квашені помідори квашений буряк ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації