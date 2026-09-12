Помідори з морквяним бадиллям: рецепт консервації на зиму

Мариновані помідори з морквяним бадиллям: рецепт на зиму
Ua ru
12 вересня 2026 13:44
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua
Морквяне бадилля здатне зробити звичайну консервацію цікавішою та ароматнішою. Для заготівлі варто брати лише свіже молоде листя без пошкоджень, а перед використанням ретельно його промити.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 2,2–2,5 кг;
- морквяне бадилля — 6–8 гілочок;
- часник — 4–5 зубчиків;
- чорний перець — 10–12 горошин;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- вода — приблизно 1,5 л;
- сіль — 2 ст. л. з невеликою гіркою;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% — по 35 мл. на літрову банку.
Спосіб приготування
- Помідори вимити, обсушити та проколоти біля плодоніжки зубочисткою.
- У стерилізовані банки покласти морквяне бадилля, часник, перець і лавровий лист.
- Наповнити помідорами та додати решту зелені.
- Воду змішати з сіллю та цукром, довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини.
- У кожну літрову банку додати по 35 мл. оцту, залити киплячим маринадом і накрити кришками.
- Поставити банки в каструлю з гарячою водою та стерилізувати після закипання 45 хвилин.
- Герметично закрити, залишити вертикально до повного охолодження, а потім перенести в прохолодне темне місце.
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