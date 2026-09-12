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Головна Смак Мариновані помідори з морквяним бадиллям: рецепт на зиму

Мариновані помідори з морквяним бадиллям: рецепт на зиму

Ua ru
12 вересня 2026 13:44
Помідори з морквяним бадиллям: рецепт консервації на зиму
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Морквяне бадилля здатне зробити звичайну консервацію цікавішою та ароматнішою. Для заготівлі варто брати лише свіже молоде листя без пошкоджень, а перед використанням ретельно його промити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 2,2–2,5 кг;
  • морквяне бадилля — 6–8 гілочок;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • чорний перець — 10–12 горошин;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • вода — приблизно 1,5 л;
  • сіль — 2 ст. л. з невеликою гіркою;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9% — по 35 мл. на літрову банку.
рецепт маринованих помідорів
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори вимити, обсушити та проколоти біля плодоніжки зубочисткою.
  2. У стерилізовані банки покласти морквяне бадилля, часник, перець і лавровий лист.
  3. Наповнити помідорами та додати решту зелені.
  4. Воду змішати з сіллю та цукром, довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини.
  5. У кожну літрову банку додати по 35 мл. оцту, залити киплячим маринадом і накрити кришками.
  6. Поставити банки в каструлю з гарячою водою та стерилізувати після закипання 45 хвилин. 
  7. Герметично закрити, залишити вертикально до повного охолодження, а потім перенести в прохолодне темне місце.

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консервація рецепт заготівля на зиму мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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