Помідори з морквяним бадиллям: рецепт консервації на зиму

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Морквяне бадилля здатне зробити звичайну консервацію цікавішою та ароматнішою. Для заготівлі варто брати лише свіже молоде листя без пошкоджень, а перед використанням ретельно його промити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 2,2–2,5 кг;

морквяне бадилля — 6–8 гілочок;

часник — 4–5 зубчиків;

чорний перець — 10–12 горошин;

лавровий лист — 1–2 шт.;

вода — приблизно 1,5 л;

сіль — 2 ст. л. з невеликою гіркою;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — по 35 мл. на літрову банку.

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори вимити, обсушити та проколоти біля плодоніжки зубочисткою. У стерилізовані банки покласти морквяне бадилля, часник, перець і лавровий лист. Наповнити помідорами та додати решту зелені. Воду змішати з сіллю та цукром, довести до кипіння й проварити 2–3 хвилини. У кожну літрову банку додати по 35 мл. оцту, залити киплячим маринадом і накрити кришками. Поставити банки в каструлю з гарячою водою та стерилізувати після закипання 45 хвилин. Герметично закрити, залишити вертикально до повного охолодження, а потім перенести в прохолодне темне місце.

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