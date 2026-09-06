Мариновані чері з ніжним кисло-солодким смаком: проста зимова заготівля

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто любить солодкуваті мариновані помідори. Для літрової банки знадобиться зовсім небагато інгредієнтів, а сам процес не потребує тривалої стерилізації — достатньо двічі залити чері та підготувати гарячий маринад.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори чері — скільки поміститься;

часник — 2 зубчики;

кріп — 1 гілочка;

листя селери — 1 гілочка;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 10–12 шт.;

сіль — 1 ч. л. – 1 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Черрі промийте. У стерилізовану літрову банку покладіть кріп, селеру, часник, лавровий лист і перець. Селеру за бажанням можна не додавати. Щільно наповніть банку помідорами, залийте окропом і залиште під кришкою на 15–20 хвилин. Злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та проваріть 2–3 хвилини. Додайте оцет і зніміть із вогню. Залийте чері гарячим маринадом і герметично закрийте банку. Переверніть догори дном, тепло вкутайте та залиште до повного охолодження.

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