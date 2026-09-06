Мариновані чері з ніжним кисло-солодким смаком: проста зимова заготівля

Мариновані помідори чері "Солоденькі" на зиму: рецепт на 1 л банку
Ua ru
6 вересня 2026 12:04
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт особливо сподобається тим, хто любить солодкуваті мариновані помідори. Для літрової банки знадобиться зовсім небагато інгредієнтів, а сам процес не потребує тривалої стерилізації — достатньо двічі залити чері та підготувати гарячий маринад.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори чері — скільки поміститься;
- часник — 2 зубчики;
- кріп — 1 гілочка;
- листя селери — 1 гілочка;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 10–12 шт.;
- сіль — 1 ч. л. – 1 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Черрі промийте. У стерилізовану літрову банку покладіть кріп, селеру, часник, лавровий лист і перець. Селеру за бажанням можна не додавати.
- Щільно наповніть банку помідорами, залийте окропом і залиште під кришкою на 15–20 хвилин.
- Злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор.
- Доведіть до кипіння та проваріть 2–3 хвилини.
- Додайте оцет і зніміть із вогню.
- Залийте чері гарячим маринадом і герметично закрийте банку.
- Переверніть догори дном, тепло вкутайте та залиште до повного охолодження.
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