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Головна Смак Мариновані помідори чері "Солоденькі" на зиму: рецепт на 1 л банку

Мариновані помідори чері "Солоденькі" на зиму: рецепт на 1 л банку

Ua ru
6 вересня 2026 12:04
Мариновані чері з ніжним кисло-солодким смаком: проста зимова заготівля
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт особливо сподобається тим, хто любить солодкуваті мариновані помідори. Для літрової банки знадобиться зовсім небагато інгредієнтів, а сам процес не потребує тривалої стерилізації — достатньо двічі залити чері та підготувати гарячий маринад.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори чері — скільки поміститься;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — 1 гілочка;
  • листя селери — 1 гілочка;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 10–12 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. – 1 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.
рецепт маринованих помідорів чері
Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Черрі промийте. У стерилізовану літрову банку покладіть кріп, селеру, часник, лавровий лист і перець. Селеру за бажанням можна не додавати.
  2. Щільно наповніть банку помідорами, залийте окропом і залиште під кришкою на 15–20 хвилин.
  3. Злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор.
  4. Доведіть до кипіння та проваріть 2–3 хвилини.
  5. Додайте оцет і зніміть із вогню.
  6. Залийте чері гарячим маринадом і герметично закрийте банку.
  7. Переверніть догори дном, тепло вкутайте та залиште до повного охолодження.

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консервація рецепт заготівля на зиму мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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