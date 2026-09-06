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Главная Вкус Маринованные помидоры черри "Сладенькие" на зиму: рецепт на 1 л банку

Маринованные помидоры черри "Сладенькие" на зиму: рецепт на 1 л банку

Ua ru
6 сентября 2026 12:04
Маринованные черри с нежным кисло-сладким вкусом: простая зимняя заготовка
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт особенно понравится тем, кто любит сладковатые маринованные помидоры. Для литровой банки понадобится совсем немного ингредиентов, а сам процесс не требует длительной стерилизации — достаточно дважды залить черри и приготовить горячий маринад.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры черри — сколько поместится;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 1 веточка;
  • листья сельдерея — 1 веточка;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чёрный перец горошком — 10–12 шт.;
  • соль — 1 ч. л. – 1 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.
рецепт маринованих помідорів чері
Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры черри промойте. В стерилизованную литровую банку положите укроп, сельдерей, чеснок, лавровый лист и перец. Сельдерей по желанию можно не добавлять.
  2. Плотно наполните банку помидорами, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15–20 минут.
  3. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
  4. Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты.
  5. Добавьте уксус и снимите с огня.
  6. Залейте помидоры «чери» горячим маринадом и герметично закройте банку.
  7. Переверните вверх дном, укутайте, чтобы сохранить тепло, и оставьте до полного остывания.

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консервация рецепт заготовка на зиму маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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