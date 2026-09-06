Маринованные черри с нежным кисло-сладким вкусом: простая зимняя заготовка

Маринованные помидоры черри "Сладенькие" на зиму: рецепт на 1 л банку
Этот рецепт особенно понравится тем, кто любит сладковатые маринованные помидоры. Для литровой банки понадобится совсем немного ингредиентов, а сам процесс не требует длительной стерилизации — достаточно дважды залить черри и приготовить горячий маринад.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры черри — сколько поместится;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 1 веточка;
- листья сельдерея — 1 веточка;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чёрный перец горошком — 10–12 шт.;
- соль — 1 ч. л. – 1 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры черри промойте. В стерилизованную литровую банку положите укроп, сельдерей, чеснок, лавровый лист и перец. Сельдерей по желанию можно не добавлять.
- Плотно наполните банку помидорами, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15–20 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
- Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты.
- Добавьте уксус и снимите с огня.
- Залейте помидоры «чери» горячим маринадом и герметично закройте банку.
- Переверните вверх дном, укутайте, чтобы сохранить тепло, и оставьте до полного остывания.
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