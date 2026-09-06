Маринованные черри с нежным кисло-сладким вкусом: простая зимняя заготовка

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт особенно понравится тем, кто любит сладковатые маринованные помидоры. Для литровой банки понадобится совсем немного ингредиентов, а сам процесс не требует длительной стерилизации — достаточно дважды залить черри и приготовить горячий маринад.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры черри — сколько поместится;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 1 веточка;

листья сельдерея — 1 веточка;

лавровый лист — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 10–12 шт.;

соль — 1 ч. л. – 1 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры черри промойте. В стерилизованную литровую банку положите укроп, сельдерей, чеснок, лавровый лист и перец. Сельдерей по желанию можно не добавлять. Плотно наполните банку помидорами, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15–20 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты. Добавьте уксус и снимите с огня. Залейте помидоры «чери» горячим маринадом и герметично закройте банку. Переверните вверх дном, укутайте, чтобы сохранить тепло, и оставьте до полного остывания.

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