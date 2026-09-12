Помидоры с морковной ботвой: рецепт консервирования на зиму

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Морковная ботва способна сделать обычную консервацию более интересной и ароматной. Для заготовки следует брать только свежую молодую листву без повреждений, а перед использованием тщательно ее промыть.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 2,2–2,5 кг;

морковная ботва — 6–8 веточек;

чеснок — 4–5 зубчиков;

чёрный перец — 10–12 горошин;

лавровый лист — 1–2 шт.;

вода — примерно 1,5 л;

соль — 2 ст. л. с небольшой горкой;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9% — по 35 мл на литровую банку.

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры вымыть, обсушить и проколоть у плодоножки зубочисткой. В стерилизованные банки положить морковную ботву, чеснок, перец и лавровый лист. Наполнить помидорами и добавить оставшуюся зелень. Воду смешать с солью и сахаром, довести до кипения и проварить 2–3 минуты. В каждую литровую банку добавить по 35 мл уксуса, залить кипящим маринадом и накрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой и стерилизовать после закипания 45 минут. Герметично закрыть, оставить в вертикальном положении до полного остывания, а затем перенести в прохладное темное место.

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