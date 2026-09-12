Помидоры с морковной ботвой: рецепт консервирования на зиму

Маринованные помидоры с морковной ботвой: рецепт на зиму
Ua ru
12 сентября 2026 13:44
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Морковная ботва способна сделать обычную консервацию более интересной и ароматной. Для заготовки следует брать только свежую молодую листву без повреждений, а перед использованием тщательно ее промыть.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 2,2–2,5 кг;
- морковная ботва — 6–8 веточек;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- чёрный перец — 10–12 горошин;
- лавровый лист — 1–2 шт.;
- вода — примерно 1,5 л;
- соль — 2 ст. л. с небольшой горкой;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9% — по 35 мл на литровую банку.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть, обсушить и проколоть у плодоножки зубочисткой.
- В стерилизованные банки положить морковную ботву, чеснок, перец и лавровый лист.
- Наполнить помидорами и добавить оставшуюся зелень.
- Воду смешать с солью и сахаром, довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
- В каждую литровую банку добавить по 35 мл уксуса, залить кипящим маринадом и накрыть крышками.
- Поставить банки в кастрюлю с горячей водой и стерилизовать после закипания 45 минут.
- Герметично закрыть, оставить в вертикальном положении до полного остывания, а затем перенести в прохладное темное место.
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