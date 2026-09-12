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Главная Вкус Маринованные помидоры с морковной ботвой: рецепт на зиму

Маринованные помидоры с морковной ботвой: рецепт на зиму

Ua ru
12 сентября 2026 13:44
Помидоры с морковной ботвой: рецепт консервирования на зиму
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Морковная ботва способна сделать обычную консервацию более интересной и ароматной. Для заготовки следует брать только свежую молодую листву без повреждений, а перед использованием тщательно ее промыть.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 2,2–2,5 кг;
  • морковная ботва — 6–8 веточек;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • чёрный перец — 10–12 горошин;
  • лавровый лист — 1–2 шт.;
  • вода — примерно 1,5 л;
  • соль — 2 ст. л. с небольшой горкой;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9% — по 35 мл на литровую банку.
рецепт маринованих помідорів
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть, обсушить и проколоть у плодоножки зубочисткой.
  2. В стерилизованные банки положить морковную ботву, чеснок, перец и лавровый лист.
  3. Наполнить помидорами и добавить оставшуюся зелень.
  4. Воду смешать с солью и сахаром, довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
  5. В каждую литровую банку добавить по 35 мл уксуса, залить кипящим маринадом и накрыть крышками.
  6. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой и стерилизовать после закипания 45 минут.
  7. Герметично закрыть, оставить в вертикальном положении до полного остывания, а затем перенести в прохладное темное место.

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консервация рецепт заготовка на зиму маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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