Квашеные помидоры со свеклой: оригинальная заготовка без уксуса и сахара

Квашеные со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ квашения понравится тем, кто ищет необычный вариант домашней заготовки без уксуса и сахара. Свекла придает помидорам красивый оттенок, а горчичный порошок — легкую пикантность. Для полноценного вкуса нужно запастись терпением и дать овощам хорошо прокваситься.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — необходимое количество;

свекла — необходимое количество.

Для рассола на 1 л воды:

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вода — 1 л.;

соль — 2 ст. л.;

горчичный порошок — 1 ст. л. без вершинки.

Свекла и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Помидоры промыть и плотно уложить в чистый пищевой контейнер. Перекладывать их тонкими ломтиками свеклы, заполняя емкость до верха. Для рассола в чистой воде растворить соль и сухой горчичный порошок. Залить помидоры до самого верха, накрыть тарелкой или доской и положить небольшой груз. Оставить при комнатной температуре на 2–3 суток, после чего переставить в холодильник. Следить, чтобы помидоры постоянно были полностью покрыты рассолом. Выдержать в холодильнике примерно 30–40 дней. За это время помидоры хорошо проквасятся, станут плотными, сочными и приобретут приятный кисловатый вкус.

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