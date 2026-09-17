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Главная Вкус Квашеные помидоры со свеклой по новому рецепту 2026: без сахара и уксуса

Квашеные помидоры со свеклой по новому рецепту 2026: без сахара и уксуса

Ua ru
17 сентября 2026 21:44
Квашеные помидоры со свеклой: оригинальная заготовка без уксуса и сахара
Квашеные со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ квашения понравится тем, кто ищет необычный вариант домашней заготовки без уксуса и сахара. Свекла придает помидорам красивый оттенок, а горчичный порошок — легкую пикантность. Для полноценного вкуса нужно запастись терпением и дать овощам хорошо прокваситься.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — необходимое количество;
  • свекла — необходимое количество.

Для рассола на 1 л воды:

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  • вода — 1 л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • горчичный порошок — 1 ст. л. без вершинки.
рецепт квашених помідорів з буряком
Свекла и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры промыть и плотно уложить в чистый пищевой контейнер.
  2. Перекладывать их тонкими ломтиками свеклы, заполняя емкость до верха.
  3. Для рассола в чистой воде растворить соль и сухой горчичный порошок.
  4. Залить помидоры до самого верха, накрыть тарелкой или доской и положить небольшой груз.
  5. Оставить при комнатной температуре на 2–3 суток, после чего переставить в холодильник. Следить, чтобы помидоры постоянно были полностью покрыты рассолом.
  6. Выдержать в холодильнике примерно 30–40 дней. За это время помидоры хорошо проквасятся, станут плотными, сочными и приобретут приятный кисловатый вкус.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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