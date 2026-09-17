Квашеные помидоры со свеклой: оригинальная заготовка без уксуса и сахара

Квашеные помидоры со свеклой по новому рецепту 2026: без сахара и уксуса
Этот способ квашения понравится тем, кто ищет необычный вариант домашней заготовки без уксуса и сахара. Свекла придает помидорам красивый оттенок, а горчичный порошок — легкую пикантность. Для полноценного вкуса нужно запастись терпением и дать овощам хорошо прокваситься.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — необходимое количество;
- свекла — необходимое количество.
Для рассола на 1 л воды:
- вода — 1 л.;
- соль — 2 ст. л.;
- горчичный порошок — 1 ст. л. без вершинки.
Способ приготовления
- Помидоры промыть и плотно уложить в чистый пищевой контейнер.
- Перекладывать их тонкими ломтиками свеклы, заполняя емкость до верха.
- Для рассола в чистой воде растворить соль и сухой горчичный порошок.
- Залить помидоры до самого верха, накрыть тарелкой или доской и положить небольшой груз.
- Оставить при комнатной температуре на 2–3 суток, после чего переставить в холодильник. Следить, чтобы помидоры постоянно были полностью покрыты рассолом.
- Выдержать в холодильнике примерно 30–40 дней. За это время помидоры хорошо проквасятся, станут плотными, сочными и приобретут приятный кисловатый вкус.
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