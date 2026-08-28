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Головна Смак Квасоля на зиму: з 1 кг виходить 7 півлітрових банок

Квасоля на зиму: з 1 кг виходить 7 півлітрових банок

Ua ru
28 серпня 2026 01:04
Квасоля в банках на зиму: простий спосіб без автоклава
Консервована квасоля. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця домашня заготівля стане практичною основою для супів, салатів, рагу та гарнірів. Квасоля добре тримає форму, а тривала стерилізація допомагає зберегти її на зиму. Із 1 кг сухої квасолі виходить близько 7 півлітрових банок.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • квасоля — 1 кг;
  • вода — 1,5 л;
  • цукор — 2 ст. л. з гіркою;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • оцет 9% — 100 мл.
рецепт консервованої квасолі на зиму
Квасоля в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квасолю промити, залити великою кількістю води та залишити на ніч.
  2. Наступного дня відварити майже до готовності — зерна мають стати м’якими, але не розваритися.
  3. Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння й проварити 1 хвилину.
  4. Додати оцет і готувати ще хвилину.
  5. Залити квасолю гарячим маринадом, проварити все разом на слабкому вогні 10 хвилин.
  6. Розкласти гарячу квасолю з маринадом у стерильні банки.
  7. Накрити кришками та поставити в каструлю з рушником на дні. Налити гарячу воду до "плечиків" банок.
  8. Стерилізувати після закипання води 40 хвилин.
  9. Банки герметично закатати й залишити охолоджуватися без перевертання та укутування.

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консервація рецепт квасоля квасоля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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