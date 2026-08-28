Квасоля в банках на зиму: простий спосіб без автоклава

Квасоля на зиму: з 1 кг виходить 7 півлітрових банок
Ua ru
28 серпня 2026 01:04
Консервована квасоля. Фото: smakuiemo.com.ua
Ця домашня заготівля стане практичною основою для супів, салатів, рагу та гарнірів. Квасоля добре тримає форму, а тривала стерилізація допомагає зберегти її на зиму. Із 1 кг сухої квасолі виходить близько 7 півлітрових банок.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- квасоля — 1 кг;
- вода — 1,5 л;
- цукор — 2 ст. л. з гіркою;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Квасолю промити, залити великою кількістю води та залишити на ніч.
- Наступного дня відварити майже до готовності — зерна мають стати м’якими, але не розваритися.
- Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння й проварити 1 хвилину.
- Додати оцет і готувати ще хвилину.
- Залити квасолю гарячим маринадом, проварити все разом на слабкому вогні 10 хвилин.
- Розкласти гарячу квасолю з маринадом у стерильні банки.
- Накрити кришками та поставити в каструлю з рушником на дні. Налити гарячу воду до "плечиків" банок.
- Стерилізувати після закипання води 40 хвилин.
- Банки герметично закатати й залишити охолоджуватися без перевертання та укутування.
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