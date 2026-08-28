Квасоля в банках на зиму: простий спосіб без автоклава

Консервована квасоля. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця домашня заготівля стане практичною основою для супів, салатів, рагу та гарнірів. Квасоля добре тримає форму, а тривала стерилізація допомагає зберегти її на зиму. Із 1 кг сухої квасолі виходить близько 7 півлітрових банок.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

квасоля — 1 кг;

вода — 1,5 л;

цукор — 2 ст. л. з гіркою;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

оцет 9% — 100 мл.

Квасоля в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Квасолю промити, залити великою кількістю води та залишити на ніч. Наступного дня відварити майже до готовності — зерна мають стати м’якими, але не розваритися. Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння й проварити 1 хвилину. Додати оцет і готувати ще хвилину. Залити квасолю гарячим маринадом, проварити все разом на слабкому вогні 10 хвилин. Розкласти гарячу квасолю з маринадом у стерильні банки. Накрити кришками та поставити в каструлю з рушником на дні. Налити гарячу воду до "плечиків" банок. Стерилізувати після закипання води 40 хвилин. Банки герметично закатати й залишити охолоджуватися без перевертання та укутування.

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