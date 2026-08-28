Фасоль в банках на зиму: простой способ без автоклава

Фасоль на зиму: из 1 кг получается 7 полулитровых банок
Ua ru
28 августа 2026 01:04
Консервированная фасоль. Фото: smakuiemo.com.ua
Эта домашняя заготовка станет отличной основой для супов, салатов, рагу и гарниров. Фасоль хорошо держит форму, а длительная стерилизация помогает сохранить ее на зиму. Из 1 кг сухой фасоли получается около 7 пол-литровых банок.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- фасоль — 1 кг;
- вода — 1,5 л;
- сахар — 2 ст. л. с горкой;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Фасоль промыть, залить большим количеством воды и оставить на ночь.
- На следующий день отварить почти до готовности — зерна должны стать мягкими, но не развариться.
- Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения и проварить 1 минуту.
- Добавить уксус и варить ещё минуту.
- Залить фасоль горячим маринадом, проварить всё вместе на слабом огне 10 минут.
- Разложить горячую фасоль с маринадом по стерильным банкам.
- Накрыть крышками и поставить в кастрюлю с полотенцем на дне. Налить горячую воду до «плечиков» банок.
- Стерилизовать после закипания воды 40 минут.
- Банки герметично закатать и оставить остывать без переворачивания и укутывания.
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