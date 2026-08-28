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Главная Вкус Фасоль на зиму: из 1 кг получается 7 полулитровых банок

Фасоль на зиму: из 1 кг получается 7 полулитровых банок

Ua ru
28 августа 2026 01:04
Фасоль в банках на зиму: простой способ без автоклава
Консервированная фасоль. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта домашняя заготовка станет отличной основой для супов, салатов, рагу и гарниров. Фасоль хорошо держит форму, а длительная стерилизация помогает сохранить ее на зиму. Из 1 кг сухой фасоли получается около 7 пол-литровых банок.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • фасоль — 1 кг;
  • вода — 1,5 л;
  • сахар — 2 ст. л. с горкой;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% — 100 мл.
рецепт консервованої квасолі на зиму
Фасоль в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Фасоль промыть, залить большим количеством воды и оставить на ночь.
  2. На следующий день отварить почти до готовности — зерна должны стать мягкими, но не развариться.
  3. Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения и проварить 1 минуту.
  4. Добавить уксус и варить ещё минуту.
  5. Залить фасоль горячим маринадом, проварить всё вместе на слабом огне 10 минут.
  6. Разложить горячую фасоль с маринадом по стерильным банкам.
  7. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю с полотенцем на дне. Налить горячую воду до «плечиков» банок.
  8. Стерилизовать после закипания воды 40 минут.
  9. Банки герметично закатать и оставить остывать без переворачивания и укутывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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