Фасоль в банках на зиму: простой способ без автоклава

Консервированная фасоль. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта домашняя заготовка станет отличной основой для супов, салатов, рагу и гарниров. Фасоль хорошо держит форму, а длительная стерилизация помогает сохранить ее на зиму. Из 1 кг сухой фасоли получается около 7 пол-литровых банок.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

фасоль — 1 кг;

вода — 1,5 л;

сахар — 2 ст. л. с горкой;

соль — 1 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 100 мл.

Фасоль в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Фасоль промыть, залить большим количеством воды и оставить на ночь. На следующий день отварить почти до готовности — зерна должны стать мягкими, но не развариться. Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения и проварить 1 минуту. Добавить уксус и варить ещё минуту. Залить фасоль горячим маринадом, проварить всё вместе на слабом огне 10 минут. Разложить горячую фасоль с маринадом по стерильным банкам. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю с полотенцем на дне. Налить горячую воду до «плечиков» банок. Стерилизовать после закипания воды 40 минут. Банки герметично закатать и оставить остывать без переворачивания и укутывания.

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