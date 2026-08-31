Квасоля в томатному соусі на зиму: густа овочева закуска

Квасоля в в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт особливо зручний для тих, хто любить ситні домашні заготовки. Густу квасолеву закуску можна подати самостійно або використати як доповнення до борщу, супу, м’яса чи овочевого рагу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори без шкірки — 1,5 кг;

суха квасоля — 500 г;

болгарський перець — 800 г;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

олія — 150 мл.;

цукор — 150 г;

сіль — 50 г;

часник — 1 головка;

оцет 9% — 60 мл.

Вихід — приблизно 9 баночок по 0,5 л і ще близько 300 г.

Квасоля в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Квасолю заздалегідь замочити та відварити до готовності. Цибулю нарізати й обсмажити в олії близько 10 хвилин. Додати подрібнені помідори, цукор і сіль, довести до кипіння. Додати натерту моркву та готувати 15 хвилин без кришки. Додати нарізаний солодкий перець і тушкувати ще 10–15 хвилин. Викласти готову квасолю та подрібнений часник. Перемішати й готувати ще 15–20 хвилин. Наприкінці додати оцет, добре перемішати та перевірити смак. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки й герметично закрити. Перевернути банки догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати заготовку в прохолодному темному місці.

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