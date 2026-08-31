Фасоль в томатном соусе на зиму: густая овощная закуска

Фасоль в соусе на зиму "Верес": получается 9 банок по 0,5
Этот рецепт особенно удобен для тех, кто любит сытные домашние заготовки. Густую фасолевую закуску можно подавать отдельно или использовать в качестве дополнения к борщу, супу, мясу или овощному рагу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры без кожицы — 1,5 кг;
- сухая фасоль — 500 г;
- болгарский перец — 800 г;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- растительное масло — 150 мл;
- сахар — 150 г;
- соль — 50 г;
- чеснок — 1 головка;
- уксус 9% — 60 мл.
Выход — примерно 9 банок по 0,5 л и ещё около 300 г.
Способ приготовления
- Фасоль заранее замочить и отварить до готовности.
- Лук нарезать и обжарить в растительном масле около 10 минут.
- Добавить измельченные помидоры, сахар и соль, довести до кипения.
- Добавить натертую морковь и готовить 15 минут без крышки.
- Добавить нарезанный сладкий перец и тушить ещё 10–15 минут.
- Выложить готовую фасоль и измельчённый чеснок.
- Перемешать и готовить ещё 15–20 минут.
- В конце добавить уксус, хорошо перемешать и проверить вкус.
- Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
- Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
- Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.
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