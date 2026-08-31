Фасоль в томатном соусе на зиму: густая овощная закуска

Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт особенно удобен для тех, кто любит сытные домашние заготовки. Густую фасолевую закуску можно подавать отдельно или использовать в качестве дополнения к борщу, супу, мясу или овощному рагу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры без кожицы — 1,5 кг;

сухая фасоль — 500 г;

болгарский перец — 800 г;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

растительное масло — 150 мл;

сахар — 150 г;

соль — 50 г;

чеснок — 1 головка;

уксус 9% — 60 мл.

Выход — примерно 9 банок по 0,5 л и ещё около 300 г.

Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Фасоль заранее замочить и отварить до готовности. Лук нарезать и обжарить в растительном масле около 10 минут. Добавить измельченные помидоры, сахар и соль, довести до кипения. Добавить натертую морковь и готовить 15 минут без крышки. Добавить нарезанный сладкий перец и тушить ещё 10–15 минут. Выложить готовую фасоль и измельчённый чеснок. Перемешать и готовить ещё 15–20 минут. В конце добавить уксус, хорошо перемешать и проверить вкус. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.

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