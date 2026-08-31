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Главная Вкус Фасоль в соусе на зиму "Верес": получается 9 банок по 0,5

Фасоль в соусе на зиму "Верес": получается 9 банок по 0,5

Ua ru
31 августа 2026 13:44
Фасоль в томатном соусе на зиму: густая овощная закуска
Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт особенно удобен для тех, кто любит сытные домашние заготовки. Густую фасолевую закуску можно подавать отдельно или использовать в качестве дополнения к борщу, супу, мясу или овощному рагу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры без кожицы — 1,5 кг;
  • сухая фасоль — 500 г;
  • болгарский перец — 800 г;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • растительное масло — 150 мл;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 50 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • уксус 9% — 60 мл.

Выход — примерно 9 банок по 0,5 л и ещё около 300 г.

рецепт квасолі в соусі на зиму
Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Фасоль заранее замочить и отварить до готовности.
  2. Лук нарезать и обжарить в растительном масле около 10 минут.
  3. Добавить измельченные помидоры, сахар и соль, довести до кипения.
  4. Добавить натертую морковь и готовить 15 минут без крышки.
  5. Добавить нарезанный сладкий перец и тушить ещё 10–15 минут.
  6. Выложить готовую фасоль и измельчённый чеснок.
  7. Перемешать и готовить ещё 15–20 минут.
  8. В конце добавить уксус, хорошо перемешать и проверить вкус.
  9. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
  10. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
  11. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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