Лечо на зиму: рецепт соковитої овочевої заготівлі

Лечо на зиму з газети "Порадниця": знадобиться 2,5 кг перців
Ua ru
10 вересня 2026 01:04
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Це лечо готується без складних інгредієнтів і зберігає форму та смак перцю. За перевіреним рецептом овочі достатньо недовго протушкувати, а потім розкласти гарячими у стерилізовані банки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- болгарський перець — 2,6 кг;
- стиглі помідори — 2 кг;
- ріпчаста цибуля — 300 г;
- сіль — 30 г;
- олія — 60 мл;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- духмяний перець — 5 горошин;
- гвоздика — 2 бутони.
Спосіб приготування
- Помідори обдати окропом, очистити від шкірки та подрібнити.
- Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — широкою соломкою.
- У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати цибулю та тушкувати до м’якості.
- Додати помідори, сіль, спеції, лаврове листя та гвоздику.
- Довести томатну масу до кипіння, додати перець і знову закип’ятити.
- Зменшити вогонь та тушкувати 8–10 хвилин, щоб перець став м’якшим, але не розварився.
- Лаврове листя вийняти. Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, прикрити кришками та додатково прогріти у гарячій воді: банки 700 мл — 30 хвилин, літрові — 45 хвилин.
- Готові банки герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Читайте також:
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.