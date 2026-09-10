Лечо на зиму: рецепт соковитої овочевої заготівлі

Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Це лечо готується без складних інгредієнтів і зберігає форму та смак перцю. За перевіреним рецептом овочі достатньо недовго протушкувати, а потім розкласти гарячими у стерилізовані банки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 2,6 кг; стиглі помідори — 2 кг; ріпчаста цибуля — 300 г; сіль — 30 г; олія — 60 мл; чорний мелений перець — ½ ч. л.; лавровий лист — 2 шт.; духмяний перець — 5 горошин; гвоздика — 2 бутони.

Лечо в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори обдати окропом, очистити від шкірки та подрібнити. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — широкою соломкою. У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати цибулю та тушкувати до м’якості. Додати помідори, сіль, спеції, лаврове листя та гвоздику. Довести томатну масу до кипіння, додати перець і знову закип’ятити. Зменшити вогонь та тушкувати 8–10 хвилин, щоб перець став м’якшим, але не розварився. Лаврове листя вийняти. Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, прикрити кришками та додатково прогріти у гарячій воді: банки 700 мл — 30 хвилин, літрові — 45 хвилин. Готові банки герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.

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