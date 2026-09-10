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Головна Смак Лечо на зиму з газети "Порадниця": знадобиться 2,5 кг перців

Лечо на зиму з газети "Порадниця": знадобиться 2,5 кг перців

Ua ru
10 вересня 2026 01:04
Лечо на зиму: рецепт соковитої овочевої заготівлі
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Це лечо готується без складних інгредієнтів і зберігає форму та смак перцю. За перевіреним рецептом овочі достатньо недовго протушкувати, а потім розкласти гарячими у стерилізовані банки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  1. болгарський перець — 2,6 кг;
  2. стиглі помідори — 2 кг;
  3. ріпчаста цибуля — 300 г;
  4. сіль — 30 г;
  5. олія — 60 мл;
  6. чорний мелений перець — ½ ч. л.;
  7. лавровий лист — 2 шт.;
  8. духмяний перець — 5 горошин;
  9. гвоздика — 2 бутони.
рецепт лечо на зиму
Лечо в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори обдати окропом, очистити від шкірки та подрібнити.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — широкою соломкою.
  3. У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати цибулю та тушкувати до м’якості.
  4. Додати помідори, сіль, спеції, лаврове листя та гвоздику.
  5. Довести томатну масу до кипіння, додати перець і знову закип’ятити.
  6. Зменшити вогонь та тушкувати 8–10 хвилин, щоб перець став м’якшим, але не розварився.
  7. Лаврове листя вийняти. Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, прикрити кришками та додатково прогріти у гарячій воді: банки 700 мл — 30 хвилин, літрові — 45 хвилин.
  8. Готові банки герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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