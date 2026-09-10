Лечо на зиму: рецепт сочной овощной заготовки

Лечо на зиму из газеты "Порадниця": понадобится 2,5 кг перца
Ua ru
10 сентября 2026 01:04
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Это лечо готовится без сложных ингредиентов и сохраняет форму и вкус перца. По проверенному рецепту овощи нужно протушить недолго, а затем разложить горячими по стерилизованным банкам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 2,6 кг;
- спелые помидоры — 2 кг;
- репчатый лук — 300 г;
- соль — 30 г;
- растительное масло — 60 мл;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- душистый перец — 5 горошин;
- гвоздика — 2 бутона.
Способ приготовления
- Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и измельчить.
- Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — широкой соломкой.
- В кастрюле с толстым дном разогреть масло, добавить лук и тушить до мягкости.
- Добавить помидоры, соль, специи, лавровый лист и гвоздику.
- Довести томатную массу до кипения, добавить перец и снова довести до кипения.
- Убавить огонь и тушить 8–10 минут, чтобы перец стал мягче, но не разварился.
- Лавровый лист вынуть. Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и дополнительно прогреть в горячей воде: банки объемом 700 мл — 30 минут, литровые — 45 минут.
- Готовые банки герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.
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