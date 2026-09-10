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Главная Вкус Лечо на зиму из газеты "Порадниця": понадобится 2,5 кг перца

Лечо на зиму из газеты "Порадниця": понадобится 2,5 кг перца

Ua ru
10 сентября 2026 01:04
Лечо на зиму: рецепт сочной овощной заготовки
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Это лечо готовится без сложных ингредиентов и сохраняет форму и вкус перца. По проверенному рецепту овощи нужно протушить недолго, а затем разложить горячими по стерилизованным банкам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  1. болгарский перец — 2,6 кг;
  2. спелые помидоры — 2 кг;
  3. репчатый лук — 300 г;
  4. соль — 30 г;
  5. растительное масло — 60 мл;
  6. черный молотый перец — ½ ч. л.;
  7. лавровый лист — 2 шт.;
  8. душистый перец — 5 горошин;
  9. гвоздика — 2 бутона.
рецепт лечо на зиму
Лечо в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и измельчить.
  2. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — широкой соломкой.
  3. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, добавить лук и тушить до мягкости.
  4. Добавить помидоры, соль, специи, лавровый лист и гвоздику.
  5. Довести томатную массу до кипения, добавить перец и снова довести до кипения.
  6. Убавить огонь и тушить 8–10 минут, чтобы перец стал мягче, но не разварился.
  7. Лавровый лист вынуть. Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и дополнительно прогреть в горячей воде: банки объемом 700 мл — 30 минут, литровые — 45 минут.
  8. Готовые банки герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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