Лечо на зиму: рецепт сочной овощной заготовки

Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Это лечо готовится без сложных ингредиентов и сохраняет форму и вкус перца. По проверенному рецепту овощи нужно протушить недолго, а затем разложить горячими по стерилизованным банкам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 2,6 кг; спелые помидоры — 2 кг; репчатый лук — 300 г; соль — 30 г; растительное масло — 60 мл; черный молотый перец — ½ ч. л.; лавровый лист — 2 шт.; душистый перец — 5 горошин; гвоздика — 2 бутона.

Лечо в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и измельчить. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — широкой соломкой. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, добавить лук и тушить до мягкости. Добавить помидоры, соль, специи, лавровый лист и гвоздику. Довести томатную массу до кипения, добавить перец и снова довести до кипения. Убавить огонь и тушить 8–10 минут, чтобы перец стал мягче, но не разварился. Лавровый лист вынуть. Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и дополнительно прогреть в горячей воде: банки объемом 700 мл — 30 минут, литровые — 45 минут. Готовые банки герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.

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