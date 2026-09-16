Лечо з солодкого перцю на зиму без оцту: простий рецепт у густому томатному соусі

Лечо "Польське". Фото: smachnenke.com.ua

Це лечо стане вдалим варіантом для тих, хто любить прості домашні заготовки без зайвих клопотів. Дві маленькі хитрощі допомагають зберегти шматочки перцю цілими та зробити соус насиченим. Заготівля чудово смакує як самостійна закуска і підходить до м’яса, квасолі та інших зимових страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

солодкий перець — 4 кг.;

густий томатний соус — 1,7–2 л.;

або свіжі помідори — 2,5–3 кг.;

цукор — 1 склянка;

сіль — 2 ст. л. без гірки;

олія — 100 мл.

Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити перець від насіння та плодоніжок, нарізати четвертинками або широкою соломкою приблизно 2 см завтовшки. Помідори подрібнити, проварити до густого соусу, додати сіль і цукор. Залити ним перець та залишити на 30–60 хвилин, щоб овочі ввібрали смак томату. Додати олію, довести до кипіння та варити 10–15 хвилин, не допускаючи розварювання перцю. Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути та тепло укутати до повного охолодження. Подавати як закуску або гарнір до м’яса, ковбасок, квасолі чи додавати до зимових страв.

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