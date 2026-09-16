Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиВідкриттяСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Лечо "Польське" на зиму без оцту та стерилізації: лінивий рецепт

Лечо "Польське" на зиму без оцту та стерилізації: лінивий рецепт

Ua ru
16 вересня 2026 12:04
Лечо з солодкого перцю на зиму без оцту: простий рецепт у густому томатному соусі
Лечо "Польське". Фото: smachnenke.com.ua

Це лечо стане вдалим варіантом для тих, хто любить прості домашні заготовки без зайвих клопотів. Дві маленькі хитрощі допомагають зберегти шматочки перцю цілими та зробити соус насиченим. Заготівля чудово смакує як самостійна закуска і підходить до м’яса, квасолі та інших зимових страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • солодкий перець — 4 кг.;
  • густий томатний соус — 1,7–2 л.;
  • або свіжі помідори — 2,5–3 кг.;
  • цукор — 1 склянка;
  • сіль — 2 ст. л. без гірки;
  • олія — 100 мл.
рецепт лечо на зиму
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити перець від насіння та плодоніжок, нарізати четвертинками або широкою соломкою приблизно 2 см завтовшки.
  2. Помідори подрібнити, проварити до густого соусу, додати сіль і цукор.
  3. Залити ним перець та залишити на 30–60 хвилин, щоб овочі ввібрали смак томату.
  4. Додати олію, довести до кипіння та варити 10–15 хвилин, не допускаючи розварювання перцю.
  5. Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути та тепло укутати до повного охолодження.
  6. Подавати як закуску або гарнір до м’яса, ковбасок, квасолі чи додавати до зимових страв.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму. 

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026. 

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці. 

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %. 

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.

консервація рецепт лечо лечо з болгарським перцем
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації