Лечо из сладкого перца на зиму без уксуса: простой рецепт в густом томатном соусе

Лечо "Польское" на зиму без уксуса и стерилизации: ленивый рецепт
Это лечо станет отличным вариантом для тех, кто любит простые домашние заготовки без лишних хлопот. Две небольшие хитрости помогают сохранить кусочки перца целыми и сделать соус насыщенным. Заготовка прекрасно подходит как самостоятельная закуска и сочетается с мясом, фасолью и другими зимними блюдами.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сладкий перец — 4 кг;
- густой томатный соус — 1,7–2 л.;
- или свежие помидоры — 2,5–3 кг;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 2 ст. л. без горки;
- растительное масло — 100 мл.
Способ приготовления
- Очистить перец от семян и плодоножек, нарезать на четвертинки или широкой соломкой толщиной примерно 2 см.
- Помидоры измельчить, проварить до густого соуса, добавить соль и сахар.
- Залить им перец и оставить на 30–60 минут, чтобы овощи впитали вкус томатов.
- Добавить растительное масло, довести до кипения и варить 10–15 минут, не допуская разваривания перца.
- Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть и тепло укутать до полного остывания.
- Подавать в качестве закуски или гарнира к мясу, колбасам, фасоли или добавлять в зимние блюда.
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