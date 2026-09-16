Лечо из сладкого перца на зиму без уксуса: простой рецепт в густом томатном соусе

Лечо "Польское". Фото: smachnenke.com.ua

Это лечо станет отличным вариантом для тех, кто любит простые домашние заготовки без лишних хлопот. Две небольшие хитрости помогают сохранить кусочки перца целыми и сделать соус насыщенным. Заготовка прекрасно подходит как самостоятельная закуска и сочетается с мясом, фасолью и другими зимними блюдами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

сладкий перец — 4 кг;

густой томатный соус — 1,7–2 л.;

или свежие помидоры — 2,5–3 кг;

сахар — 1 стакан;

соль — 2 ст. л. без горки;

растительное масло — 100 мл.

Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить перец от семян и плодоножек, нарезать на четвертинки или широкой соломкой толщиной примерно 2 см. Помидоры измельчить, проварить до густого соуса, добавить соль и сахар. Залить им перец и оставить на 30–60 минут, чтобы овощи впитали вкус томатов. Добавить растительное масло, довести до кипения и варить 10–15 минут, не допуская разваривания перца. Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть и тепло укутать до полного остывания. Подавать в качестве закуски или гарнира к мясу, колбасам, фасоли или добавлять в зимние блюда.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.