Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыОткрытияМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Лечо "Польское" на зиму без уксуса и стерилизации: ленивый рецепт

Лечо "Польское" на зиму без уксуса и стерилизации: ленивый рецепт

Ua ru
16 сентября 2026 12:04
Лечо из сладкого перца на зиму без уксуса: простой рецепт в густом томатном соусе
Лечо "Польское". Фото: smachnenke.com.ua

Это лечо станет отличным вариантом для тех, кто любит простые домашние заготовки без лишних хлопот. Две небольшие хитрости помогают сохранить кусочки перца целыми и сделать соус насыщенным. Заготовка прекрасно подходит как самостоятельная закуска и сочетается с мясом, фасолью и другими зимними блюдами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • сладкий перец — 4 кг;
  • густой томатный соус — 1,7–2 л.;
  • или свежие помидоры — 2,5–3 кг;
  • сахар — 1 стакан;
  • соль — 2 ст. л. без горки;
  • растительное масло — 100 мл.
рецепт лечо на зиму
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить перец от семян и плодоножек, нарезать на четвертинки или широкой соломкой толщиной примерно 2 см.
  2. Помидоры измельчить, проварить до густого соуса, добавить соль и сахар.
  3. Залить им перец и оставить на 30–60 минут, чтобы овощи впитали вкус томатов.
  4. Добавить растительное масло, довести до кипения и варить 10–15 минут, не допуская разваривания перца.
  5. Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть и тепло укутать до полного остывания.
  6. Подавать в качестве закуски или гарнира к мясу, колбасам, фасоли или добавлять в зимние блюда.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт лечо лечо с болгарским перцем
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации