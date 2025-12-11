Пиріжки з тіста філо з куркою та грибами — швидкий і смачний рецепт без замішування

Пиріжки з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці пиріжки з тіста філо — справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку, але не хоче витрачати багато часу. Ніжна курка, ароматні гриби й тягуча моцарела створюють ідеальну начинку, а тонке хрустке тісто філо робить кожен шматочок неймовірно легким. Мінімум зусиль — максимум смаку, який точно запам’ятається.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

тісто філо — 1 пачка;

філе куряче — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

гриби печериці — 150 г;

сметана — 2 ст. л.;

сир моцарела — 150 г;

сіль — до смаку;

олія або вершкове масло — для змащування тіста.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати начинку. Куряче філе нарізати невеликими кубиками або перекрутити в м’ясорубці. Цибулю очистити й нарізати дрібним кубиком, гриби нарізати тонкими пластинками.

Гриби в сметані. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості. Додати гриби та тушкувати, поки випарується рідина. Потім додати курку, посолити за смаком і смажити до готовності м’яса. Наприкінці додати сметану, перемішати та залишити начинку остигати. Моцарелу натерти на крупній тертці або подрібнити руками. Тісто філо обережно розгорнути, щоб не порвати. Кожен лист змастити розтопленим маслом або олією. Розрізати листи на квадрати або прямокутники — за бажаною формою пиріжків.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На край кожного шматочка викласти трохи начинки та трохи сиру, після чого загорнути рулетиком або скласти трикутником. Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом, і змастити зверху жовтком або вершковим маслом.

Пиріжки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій духовці до рум’яної скоринки — приблизно 15–20 хвилин при температурі 180 °C. Після випікання трохи остудити. Пиріжки виходять хрусткі зовні, соковиті всередині з тягучим сиром — ідеально до чаю або перекусу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють.

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин.

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.