Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивый рецепт пирожков с курицей — необходимо готовое тесто фило

Ленивый рецепт пирожков с курицей — необходимо готовое тесто фило

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:04
Пирожки из теста фило с курицей и грибами — быстрый и вкусный рецепт без замешивания
Пирожки с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти пирожки из теста фило — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет тратить много времени. Нежная курица, ароматные грибы и тягучая моцарелла создают идеальную начинку, а тонкое хрустящее тесто фило делает каждый кусочек невероятно легким. Минимум усилий — максимум вкуса, который точно запомнится.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тесто фило — 1 пачка;
  • филе куриное — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • грибы шампиньоны — 150 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 150 г;
  • соль — по вкусу;
  • растительное или сливочное масло — для смазывания теста.

Способ приготовления

Сначала приготовить начинку. Куриное филе нарезать небольшими кубиками или перекрутить в мясорубке. Лук очистить и нарезать мелким кубиком, грибы нарезать тонкими пластинками.

рецепт пиріжків з куркою та грибами
Грибы в сметане. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы и тушить, пока испарится жидкость. Затем добавить курицу, посолить по вкусу и жарить до готовности мяса. В конце добавить сметану, перемешать и оставить начинку остывать. Моцареллу натереть на крупной терке или измельчить руками. Тесто фило осторожно развернуть, чтобы не порвать. Каждый лист смазать растопленным маслом или растительным маслом. Разрезать листы на квадраты или прямоугольники — по желаемой форме пирожков.

рецепт пиріжків з тіста філо
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На край каждого кусочка выложить немного начинки и немного сыра, после чего завернуть рулетиком или сложить треугольником. Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом, и смазать сверху желтком или сливочным маслом.

простий рецепт пиріжків з куркою та сиром
Пирожки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке до румяной корочки — примерно 15-20 минут при температуре 180 °C. После выпекания немного остудить. Пирожки получаются хрустящие снаружи, сочные внутри с тягучим сыром — идеально к чаю или перекусу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.

рецепт выпечка курица пирожки тесто фило
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации