Пирожки из теста фило с курицей и грибами — быстрый и вкусный рецепт без замешивания

Пирожки с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти пирожки из теста фило — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет тратить много времени. Нежная курица, ароматные грибы и тягучая моцарелла создают идеальную начинку, а тонкое хрустящее тесто фило делает каждый кусочек невероятно легким. Минимум усилий — максимум вкуса, который точно запомнится.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тесто фило — 1 пачка;

филе куриное — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

грибы шампиньоны — 150 г;

сметана — 2 ст. л.;

сыр моцарелла — 150 г;

соль — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для смазывания теста.

Способ приготовления

Сначала приготовить начинку. Куриное филе нарезать небольшими кубиками или перекрутить в мясорубке. Лук очистить и нарезать мелким кубиком, грибы нарезать тонкими пластинками.

Грибы в сметане. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы и тушить, пока испарится жидкость. Затем добавить курицу, посолить по вкусу и жарить до готовности мяса. В конце добавить сметану, перемешать и оставить начинку остывать. Моцареллу натереть на крупной терке или измельчить руками. Тесто фило осторожно развернуть, чтобы не порвать. Каждый лист смазать растопленным маслом или растительным маслом. Разрезать листы на квадраты или прямоугольники — по желаемой форме пирожков.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На край каждого кусочка выложить немного начинки и немного сыра, после чего завернуть рулетиком или сложить треугольником. Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом, и смазать сверху желтком или сливочным маслом.

Пирожки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке до румяной корочки — примерно 15-20 минут при температуре 180 °C. После выпекания немного остудить. Пирожки получаются хрустящие снаружи, сочные внутри с тягучим сыром — идеально к чаю или перекусу.

